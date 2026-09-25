Több tucatnyian vonultak ki Netanjahu ENSZ Közgyűlésén tartott beszédéről

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök az ENSZ Közgyűlésén tartott beszédében hevesen védte országa Iránban, Gázában és a Közel-Kelet más részein folytatott katonai hadműveleteit, és miközben erről beszélt, több tucatnyian álltak fel és vonultak ki a teremből. Netanjahu ezt sem hagyta szó nélkül, a BBC beszámolója szerint úgy reagált minderre, hogy azt mondta: „Ha vannak még olyan erkölcsi gyávák, akik nem hagyták el a termet, kérem, tegyék meg most.”

Fotó: MEHMET ESER/Anadolu via AFP

Elutasította azokat a vádakat is, miszerint Izrael népirtást követ el Gázában. Azt mondta, „önmagát védve Izrael számos országot is véd azok közül, amelyek küldöttei most elhagyták az üléstermet”.

„Valójában szeretném, ha tudnák, hogy vezetőik közül többen is titokban megköszönik nekünk, hogy kiiktattuk Irán nukleáris fegyvereit. Az iráni atomlétesítmények megsemmisítése nehéz, nagyon nehéz feladat volt, de számomra ez volt az egyik legkönnyebb döntés, amelyet miniszterelnökként valaha meg kellett hoznom, mert ha nem tettük volna meg, mindannyian halottak lennénk” – mondta.

New York polgármesterét, Zohran Mamdanit – aki korábban megfogadta, hogy letartóztatja Netanjahut, de később kijelentette, hogy nincs erre felhatalmazása – szintén bírálta az izraeli miniszterelnök: „Amióta megválasztották ennek a városnak a polgármesterévé, sok zsidó már nem érzi magát biztonságban New Yorkban.”

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Mindeközben az ENSZ New York-i székháza előtt többen is tüntettek Netanjahu ellen. A tüntetők közül többeket is őrizetbe vettek. Köztük volt az Oscar-díjas Susan Sarandon, valamint az Emmy-díjas „Hacks” című sorozat színésznője, Hannah Einbinder is. Őrizetbe vették továbbá a Demokrata Párt kongresszusi jelöltjét, Darializa Avila Chevaliert, valamint Chi Osset, a New York-i városi tanács tagját. (BBC/MTI)