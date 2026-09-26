A szélsőjobboldal erősödésére nem válasz, ha mindenki összezár ellene

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Ismét győzött a német szélsőjobboldal: az északkeleti Mecklenburg–Elő-Pomeránia tartományban a szavazatok legnagyobb részét szerezte meg, ahogy a hónap elején Szász-Anhaltban is. Bár előbbiben aligha kerül hatalomra, utóbbiban erre még mindig van esélye. Ehhez mindössze három további képviselő támogatására lenne szüksége a magdeburgi tartományi parlamentben, a szélsőbaloldali Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) pedig – amely a szocializmust a nacionalizmussal ötvözi – már jelezte, hogy bizonyos mértékig hajlandó lenne együttműködni a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párttal.

Repedezik a német tűzfal? A tűzfal német politikában azt az elvet jelenti, hogy a demokratikus pártok nem kötnek koalíciót és nem alakítanak ki intézményes együttműködést az AfD-vel. A többi német párt évek óta következetesen elutasítja az együttműködést a szélsőjobboldallal, bírálóik – köztük akár JD Vance amerikai alelnök – pedig azt állítják, hogy ez a gyakorlat antidemokratikus, és végső soron önsorsrontó. Nekik lett igazuk?

Egy tüntető „No AfD” feliratú plakátot tart a kezében a berlini Brandenburgi kapu előtt 2026. szeptember 7-én, a „Ideje cselekedni: Állítsuk meg az AfD-t!” jelszóval megrendezett tüntetésen. Fotó: John Macdougall/AFP

Szász-Anhaltban az AfD több mint kétszer annyi szavazatot kapott, mint a második helyen végző kereszténydemokraták, vagyis a Németországot kormányzó jobbközép párt. Ettől azonban még tény marad, hogy egyetlen pártnak sincs joga a hatalomhoz, hacsak nem szerez többséget – azaz a szavazatok 50 százalékát plusz egyet. Ugyanez az eredmény tehát úgy is értelmezhető, hogy egyértelmű többség szavazott a szélsőjobboldal ellen – nem véletlenül, hanem tudatosan, hogy megakadályozza egy olyan párt hatalomra kerülését, amelyet sokan joggal tartanak a demokráciára nézve fenyegetésnek.