A tiszás Schummer Orsolya szerint „technikai segítségnyújtás történt”, amikor párttársa helyett szavazott a parlamentben

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője szombaton a Házbizottság összehívását kérte Forsthoffer Ágnestől, miután felmerült a gyanú, hogy a tiszás Schummer Orsolya párttársa, Csézy Erzsébet helyett szavazott kedden a parlamentben.

Az ügy azután robbant ki, hogy a Mi Hazánk pénteken közzétett egy videót arról, ahogyan Schummer megnyomja a mellette ülő Csézy szavazógombját a Médiatanács-tagjelöltekről szóló szavazáson. A Mi Hazánk szerint Schummer bűncselekményt követett el, ezért le kell mondania a mandátumáról.

Csézy „nagyon gyenge próbálkozásnak” minősítette a Mi Hazánk állításait, de érdemben nem cáfolta azokat. Azt állította, hogy ő kérte Schummer segítségét, és a leadott szavazat az akaratával egyező volt.

Schummer szombat délelőtt reagált. Azt írta a Facebookon, hogy „technikai segítségnyújtás történt”.

Schummer Orsolya Fotó: Németh Dániel/444

Bóka János levelében azt írta, felvételekkel igazolható, hogy Schummer egy alkalommal Csézy helyett szavazott, a frakcióvezető szerint akkor, amikor a KDNP által jelölt – majd leszavazott – Pindroch Ferenc tagjelöltségéről döntöttek.

„Schummer Orsolya nem egyszerűen megsértette az Országgyűlés működésére vonatkozó szabályokat: képviselőtársa szavazatának módosításával méltatlanná vált arra, hogy a magyar törvényhozás munkájában részt vegyen” – utalt Bóka az alaptörvényi rendelkezésre, miszerint a parlamenti képviselőknek személyesen kell szavazniuk.