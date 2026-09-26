Egymásnak ugrottak a játékosok a magyar–ukrán meccs végén, benne van a fociban, mondta a történtekről Szoboszlai

A magyar válogatott 1–0-ra kikapott Ukrajnától péntek este a Puskás Arénában, vereséggel kezdte a Nemzetek Ligája B divízióját. A meccs után Marco Rossi szövetségi kapitány az M4 Sportnak értékelt, és meglehetősen szokatlan mondattal utalt arra, hogy az utóbbi két év balszerencsés sorozata miatt akár az ő helyzetéről is döntést kellene hozni.

„Van egy olyan mondás, valószínűleg igaz is, hogy Napóleon a tábornokait nem a stratégiai tudásuk alapján választotta ki, hanem aszerint, hogy mennyire szerencsések. Ha már két éve sújt minket a balszerencse és a pechsorozat, akkor úgy gondolom, hogy valakinek döntést kellene hoznia ez ügyben”

– mondta.

Egymásnak ugrottak a játékosok a meccs utolsó pillanataiban Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

A kapitány szerint a magyar válogatott a játék képe alapján nem szolgált rá a vereségre. Úgy látta, csapata több lehetőséget is kialakított, de mindet kihagyta, miközben az ukránok az első komoly helyzetükből betaláltak. „Ilyen a labdarúgás” – foglalta össze Rossi, aki szerint játékosai mindent megtettek, különösen a második félidőben.

„Úgy vélem, mindent kitettünk a pályára, a vágyat, az akaratot, keményen dolgoztunk, és a második félidőben is meghajtottuk őket, sajnos nem találtuk meg a gólhoz vezető utat”

– mondta. A magyar válogatott támadósora a megszokottnál is tartalékosabb volt. Varga Barnabás és Sallai Roland hiányában Redzic Damir és Lukács Dániel kezdett elöl, a szünetben Bárány Donát és Tóth Milán is pályára lépett. Később Jurek Gábor debütált a válogatottban, Tóth Rajmund pedig szintén lehetőséget kapott. Rossi azt mondta, egyik futballistájára sem lehet panasza.

Szoboszlai Dominik csapatkapitány is úgy látta, a játék képe alapján nem a magyar csapatnak kellett volna vesztesen elhagynia a pályát.

„Büszke vagyok a csapatra, kitettünk ma mindent a pályára. Ma nem volt elég, a szerencse nem volt velünk, megvoltak a helyzeteink, ma nem mentek be”

– mondta a csatornának.

Marco Rossi Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A csapatkapitány külön kiemelte a második félidőt, amelyben szerinte a magyar válogatott egyértelműen fölényben játszott. „A második félidőben nagyon nem volt közük a mérkőzéshez” – fogalmazott az ukránokról, akik az első játékrész végén szerezték meg a vezetést, több kimaradt nagy magyar helyzet után. Szoboszlai szerint nem kell irányt váltani, ugyanígy kell tovább dolgozni, és előbb-utóbb „mellénk fog állni a szerencse”.

A meccsen emberelőnybe is került a magyar csapat, miután Nazarenko rácsúszott Tóth Rajmundra, és megkapta a második sárga lapját. Ezután kisebb balhé is kialakult, a két csapat játékosai – a kispadon ülőkkel együtt – egymásnak estek. Erről Szoboszlai azt mondta, az ilyen szituációk „benne vannak a fociban”. Szerinte ugyanakkor abból a szempontból pozitív üzenete is van a történteknek, hogy megmutatták: a magyar játékosok egymás mellett állnak, függetlenül attól, hogy éppen ki kerül konfliktusba az ellenféllel.

A magyarok az első félidőben több nagy helyzetet is kihagytak, majd az ukránok az első komoly lehetőségükből vezetést szereztek: Szudakov bal oldali beadására Danyilo Szikan érkezett – egy komoly magyar védelmi hiba miatt – teljesen üresen, és hét méterről a kapuba fejelt. A második félidőben Rossi csapata beszorította ellenfelét, a hajrában emberelőnybe is került, de egyenlíteni nem tudott, így hétfőn Belfastban Észak-Írország ellen javíthat. A mérkőzés összefoglalója itt, a végén a konfliktus pedig külön is itt nézhető meg.