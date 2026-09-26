Internetszolgáltatók és adatközpontok elleni támadásokkal próbálják megbénítani Ukrajna digitális gazdaságát az oroszok

Oroszország új frontot nyitott az Ukrajna elleni háborúban: a héten több kijevi adatközpontot és internetszolgáltatót is támadás ért, ami arra utal, hogy Moszkva az ukrán gazdaság digitális gerincét próbálja meggyengíteni – írja a Guardian.

Az ukrán digitális átalakulásért felelős minisztérium szerint szerdán és csütörtökön mintegy 100 ezer háztartásban szakadt meg átmenetileg az internetkapcsolat Kijevben és a környező régióban. Pénteken újabb dróntámadás érte Kijev belvárosát, ami eltalálta a Datagroup, Ukrajna egyik legnagyobb távközlési vállalata irodáit. A támadásban négy ember meghalt.

Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

„Oroszország nagy ukrán adatközpontokat vett célba, hogy megzavarja az információáramlást”

– írta Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en.

Csütörtökön a lengyel hatóságok arról számoltak be, hogy felgyújtottak egy Közép-Lengyelországban működő, Ukrajnát kiszolgáló Starlink-állomást. A helyi tisztviselők az esetet Moszkvához köthető „szabotázsakciónak” nevezték, és felmerült, hogy az ukrán internetes infrastruktúra elleni összehangolt támadássorozat része lehetett.

Oroszország korábban is támadott ukrán adatközpontokat, de a Guardian szerint ilyen léptékű sorozatra eddig nem volt példa. Az ukrán kormány a háború kezdete óta kiemelt feladatként kezeli az ország internetes összeköttetéseinek fenntartását, és azon dolgozik, hogy a mobil- és internetszolgáltatók hosszabb áramszünetek idején is működni tudjanak.

Ukrajna viszonylag decentralizált internethálózata megnehezíti, hogy egy-egy csapás egész városokat vagy régiókat hosszabb időre lekapcsoljon. A tél közeledtével azonban a lap szerint egyre nagyobb az aggodalom amiatt, hogy az ismétlődő támadások azokat a hálózatokat is megzavarhatják, amelyek a bankok, fizetési rendszerek és közszolgáltatások működéséhez szükségesek.

„Azt javaslom a kijevieknek, hogy fokozatosan készüljenek fel a télre Starlink terminálokkal vagy más, a kommunikáció fenntartására alkalmas eszközökkel”

– írta Szerhij Szternenko blogger, volt kormányzati tanácsadó.

„Az oroszok célja nemcsak az, hogy csapást mérjenek a főváros energetikai infrastruktúrájára, hanem az is, hogy megsemmisítsék az összes adatközpontot és internetszolgáltatót”

– tette hozzá.

A digitális infrastruktúra elleni támadások egy szélesebb orosz hadjáratba illeszkednek. Moszkva rakétákkal és új, sugárhajtású drónokkal támad raktárakat, benzinkutakat, kikötőket és a kereskedelmi infrastruktúrát további elemeit, növelve a már amúgy is erősen megterhelt ukrán gazdaságra nehezedő nyomást. A nehézipart is súlyos károk érik: a Guardian szerint egy magas rangú iparági tisztviselő arról beszélt, hogy ebben a hónapban Ukrajna egyetlen tonna acélt sem termelt, amire egy évszázada nem volt példa.

Az ukrán légvédelmet kihívás elé állítják ezek a drónok, ráadásul Kijevnek kritikusan kevés Patriot-rakétája maradt az orosz ballisztikus és cirkálórakéták elleni védekezéshez. Volodimir Zelenszkij pénteken azt mondta, Donald Trump engedélyt adott Ukrajnának a Patriot rakéták gyártására. Ez hosszabb távon enyhíthetné Kijev kiszolgáltatottságát, szakértők szerint azonban a termelés beindítása évekbe telhet, vagyis a közelgő tél problémáit nem oldja meg.