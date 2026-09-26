München 64 évvel a tragikus túszdráma után újra olimpiát rendezne

München lesz Németország jelöltje a 2036-os, 2040-es vagy 2044-es nyári olimpia megrendezésére. A bajor nagyváros a kölni központú Rajna-Ruhr régiót előzte meg a Német Olimpiai Bizottság rendkívüli közgyűlésén.

Berlin két nappal a szavazás előtt lépett vissza a pályázattól. Korábban Hamburg is visszalépett, miután lakosai népszavazáson utasították el a rendezést.

München 1972-ben már rendezett nyári olimpiát. A rendezvény azonban nem a sportteljesítmények (például Mark Spitz 7 aranyérme) miatt, hanem a Fekete Szeptember nevű palesztin terrorszervezet akciója miatt került be a történelemkönyvekbe. A terroristák betörtek az olimpiai faluba, és túszul ejtették az izraeli csapat 11 sportolóját.

A túszdráma végül tragikus véget ért, a 11 izraeli mellett 5 terrorista és 1 nyugatnémet rendőr is életét vesztette. Miután a NOB akkori elnöke elmondta sokat idézett mondatát („a játékoknak folytatódniuk kell”), a sportolók folytatták a versenyzést. 1972 óta német város nem rendezett olimpiát.

A terroristák az olimpiai faluban Fotó: HORST OSSINGER/dpa Picture-Alliance via AFP

A 2036-os olimpia megrendezésére eddig az india Ahmedabad, a dél-afrikai Fokváros-Durban-Johannesburg hármas, a katari Doha, a török Isztambul és a chilei Santiago pályázott hivatalosan. Több város pedig jelezte, hogy gondolkozik a pályázaton. A győztest 2029-ben választják ki. (via Spiegel)