Tucker Carlson szerint Trump azzal ütötte el az Irán megtámadásával kapcsolatos fenntartásait, hogy „végül úgyis mindannyian meghalunk”

Tucker Carlson megint nekiment Donald Trumpnak. Az amerikai jobboldali médiatér egyik legismertebb szereplője az NPR-nek adott interjújában felidézte az utolsó alkalmat, amikor a Fehér Ház ovális irodájában járt.

Azt mondta, pár nappal az iráni háború megindítása előtt, kettesben beszéltek Trumppal. Carlson azt mondta az elnöknek, hogy az esetleges háború nem Irán atomprogramjáról szól, mert azt már korábban kiiktatta az Egyesült Államok, majd hozzátette, hogy szerinte Izrael erőlteti a háború kirobbantását. Állítása szerint Trump ekkor bólintott, és a következőt mondta:

„igen, igazad van. De végül úgyis mindannyian meghalunk. Szóval nem számít.”

Carlson az interjúban arról is beszélt, hogy az alkotmány 25. kiegészítése alapján már kezdeményezni kellett volna Trump leváltását alkalmatlanság miatt. Azért, mert atomfegyverek bevetésével fenyegetőzött.

Donald Trump és Tucker Carlson Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

A korábban Trump hű támogatójaként számontartott Carlson az iráni háború kezdete óta többször bírálta az elnököt. Egyike volt azon kevés jobboldali influenszernek, aki felszólalt Irán megtámadása ellen.