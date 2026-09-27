Óriási pályacsúccsal nyerte az Athén-Spárta ultraversenyt Bódis Tamás

19 óra 40 perc 51 másodperc. Ennyi idő alatt futotta le az ókori legendát megidéző görögországi Spartathlon 244,7 kilométeres távját Bódis Tamás. Ezzel nemcsak megnyerte a versenyt (2019 után másodszor), de jelentősen, 14 perc 11 másodperccel megjavította a görög Fotisz Ziszimopulosz 2023-ban felállított pályacsúcsát. A görög (aki 2021 és 2024 között nem talált legyőzőre a Spartathlon) második helyen ért célba, 51 perc 50 másodperces hátránnyal.

A 38 éves Bódis nagy formába versenyezte végig az évet, az UltraBalatonon is pályacsúcsot állított fel, aztán megdöntötte a 100 kilométeres ultrafutás magyar rekordját is, és egy hatórás pályaversenyen is új országos csúcsot állított fel.

A Spartathlont 1983-ban rendezték meg először, a most duplázó Bódis mellett 1991-ben Bogár János tudott itt még nyerni a férifaknál. A nőknél háromszoros győztek Lubics Szilvia, kétszer-kétszer nyert Nagy Katalin és Maráz Zsuzsanna, tavaly pedig Mórocza Andrea állt a dobogó tetejére.