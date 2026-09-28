A Fókusz műsorvezetője lett Magyar Péter sajtófőnöke

Kecsmár Alexandra, a Fókusz műsorvezetője pénteken elbúcsúzott az RTL nézőitől, mától pedig már az új munkahelyén, a miniszterelnök mellett kezdett sajtófőnökként – írta meg a Blikk.

Kecsmár így búcsúzott el a nézőktől:

„Nekem ez most egy különleges adás volt, hiszen 2018-ban gyakornokként éppen itt, a Fókuszban kezdtem az RTL-es pályafutásomat. Ma pedig utoljára álltam itt műsorvezetőként. Nagyon sokat kaptam ettől a csapattól és az itt töltött évektől, és köszönöm önöknek, nézőknek is, hogy ennyi éven át velem tartottak. Most pedig búcsúzom a képernyőtől, mert egy új szakmai fejezet kezdődik számomra.”

A lap úgy tudja, a tévés – aki ki sem töltötte a felmondási idejét – maga jelentkezett a pozícióra, és egy hosszabb folyamat végén találta őt alkalmasnak a Miniszterelnökség.

Kecsmár Alexandra korábban modellkedett, az egyetem után a pénzügyi szektorban dolgozott, majd 2018-ban ment az RTL-hez: riporter lett, majd több műsoron is dolgozott. 2020-tól Az év hotele című műsort vezette, 2022-ben az RTL Híradó egyik műsorvezetője lett, 2023-ban pedig a Fókusz házigazdájaként folytatta. Érdekesség, hogy Kecsmár távozásával a Reggeli stábjának tagja, Barabás Évi maradt a Fókusz egyetlen műsorvezetője: a műsor két másik meghatározó arc, Gál Petra és Szabados Ági szülési szabadságon van, a visszatérésükre pedig még hónapokat kell várni.