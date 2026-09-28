A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal utasítására vették őrizetbe Seszták Miklóst

bűnügy

„A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal utasítására vették ma őrizetbe Seszták Miklós országgyűlési képviselőt a Központi Nyomozó Főügyészségen”

– írta Facebook-posztjában hétfő este Magyar Péter miniszterelnök. Ez tehát az NVVH első ügye, amiben eljárt. Unger Anna, az NVVH elnöke hétfőn Dull Szabolcs Ötpontban podcastjában is beszélt erről, a keddi adás előzetese szerint egész pontosan ezt mondta:

„Miközben az Országgyűlés a mentelmi jog felfüggesztéséről tárgyalt, közben ugye az érintett képviselő, Seszták Miklós bement a Központi Nyomozó Főügyészség épületébe, és ott találkozott Tasnády Katalinnal, aki reggel bement az ügyészségre elvinni annak a három ügynek a saját hatáskörbe vonó határozatát, amelyet az NVVH átvesz.

Mivel ott termett a mi általunk már átvett ügy érintettje. Ha már ott volt, akkor Tasnády Katalin megvárta, amíg megjelenik a Magyar Közlönyben a mentelmi jog felfüggesztéséről szóló határozat, és akkor őrizetbe vette Seszták Miklóst. Délután 2-kor megkezdte a kihallgatását, és szerdán lesz a letartóztatásnak a bírósági tárgyalása.”

Unger Anna hétfőn a 444-nek nyilatkozva beszélt a Volánbusz-ügyről, mely „az állam, illetve az állami cégek beruházásainak közpénzfogyasztó, és ebből a közpénzből bizonyos sápot a politikushoz visszajuttató” gyakorlatát mutatja meg, részben a koncessziók gyakorlatát is. „Itt van egy nagyon jellegzetes mintázat annyiban, hogy ez az ország egyik meghatározó, legszegényebb részén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében zajlott”. Szerinte ebben az ügyben „az építkezési vállalkozóktól kezdve egy csomó mindenki, aki ezekhez a beruházásokhoz valamilyen módon kapcsolódott, egy kvázi feudális, és közpénzekből fenntartott korrupciós rendszert kellett, hogy kiszolgáljon”. (via Telex)

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Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA