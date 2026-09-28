A svájciak döntöttek, nem kérnek a szigorúbb semlegességből és a NATO-val való együttműködés korlátozásából

Népszavazáson utasították el a svájci választók azt a javaslatot, amely az évszázados semlegesség szabályait tovább szigorította volna, és arra kötelezte volna Svájcot, hogy korlátozza a NATO-val való együttműködését, és vonja vissza az Oroszország elleni szankciókat.

A választók mintegy 70 százaléka elutasította a szélsőjobboldali Svájci Néppárt (SVP) által támogatott javaslatot, amely a semlegesség szigorúan meghatározott változatát rögzítette volna a svájci alkotmányban. Az SVP egyik milliárdos donora (Christoph Blocher), aki a kezdeményezés egyik legjelentősebb szószólója volt, mintegy 2 millió svájci frankot (mintegy 774 millió forint) költött a kampányra, mint utólag kiderült, hiába.

Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

A svájci kormány és a pártok döntő többsége ellenezte a javaslatot, érvelésük szerint Svájc megszűnne a nemzetközi biztonságpolitika megbízható partnerének lenni, ami egy esetleges támadás esetén csökkentené az ország biztonságát, és jelentősen korlátozná a NATO-val való együttműködési lehetőségeit. (Bár Svájc nem tagja a NATO-nak, már 30 éve együttműködik a katonai szövetséggel.)

Svájc több évszázados semlegességét hivatalosan a napóleoni háborúk lezárása után, 1815-ben ismerték el. A jelenlegi kormány bírálói szerint azonban ez a státusz sérült, miután Svájc úgy döntött, hogy csatlakozik az EU Oroszország elleni szankcióihoz. (Guardian)