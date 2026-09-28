Egy korszak vége: Rogán-Szendrei Cecília 5,3 milliárd forintot vett ki kilenc év alatt a jól fialó cégeiből

Azzal, hogy a kabinetiroda egykori miniszterének egykor felesége eladta a mára zombiüzemmódra kapcsolt bulvároldalt üzemeltető cégben lévő tulajdonrészét, gyakorlatilag teljesen kiszállt a NER-ben jól fialt cégekből.
Idén év elején ugyanis úgy variálták át a Nakama & Partners Kft. tulajdonviszonyait, hogy Rogán-Szendrei Cecília részesedésének döntő részét átadta a Top News Hungarynak – ami akkor még az ő tulajdonában is volt. Azzal viszont, hogy kiszállt most a Top Newsból, a Nakamától is sokkal távolabb került, hiszen már csak egy szerény 5 százalékos részesedése maradt a cégben. Az többségben Sarka Kata és férje, Bessenyei István tulajdona már.
A Nakamát 2017-ben, a Top Newst pedig 2018-ban alapították és gyakorlatilag az első perctől kezdve hibátlanul teljesítettek, szinte minden évben jelentős, olykor milliárdos osztalékot biztosítva a tulajdonosoknak. Az áprilisi kormányváltás után minden bizonnyal számukra és érzékelhetően megváltozott a széljárás, így miután a twn.hu zombiüzemmódra kapcsolt, gyaníthatóan a Nakama teljesítménye is valamicskét visszaesik.
Az elmúlt 8-9 évre azonban nem lehet panasza az egykori miniszterfeleségnek, összesen a két cégből 5,3 milliárdos osztalékhoz jutott: a Top News Hungary 4,9 milliárd forinttal, a Nakama pedig 421 millió forinttal gyarapította Rogán-Szendrei bankszámláját. Ha ezt az 5,3 milliárdot napokra lebontjuk, akkor az elmúlt kilenc évben Rogán-Szendrei Cecília naponta 1,5 millió forinttal gyarapodott csak az osztalékoknak köszönhetően.
Júliusban eladta a bulvároldalt üzemeltető Top News Hungary-ban lévő tulajdonrészét. Egy korábbi átrendezés után, így már a Nakama & Partners Kft.-ben is mindössze 5 százalékos tulajdonrésze maradt.
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