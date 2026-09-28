Egy korszak vége: Rogán-Szendrei Cecília 5,3 milliárd forintot vett ki kilenc év alatt a jól fialó cégeiből

Azzal, hogy a kabinetiroda egykori miniszterének egykor felesége eladta a mára zombiüzemmódra kapcsolt bulvároldalt üzemeltető cégben lévő tulajdonrészét, gyakorlatilag teljesen kiszállt a NER-ben jól fialt cégekből.

Idén év elején ugyanis úgy variálták át a Nakama & Partners Kft. tulajdonviszonyait, hogy Rogán-Szendrei Cecília részesedésének döntő részét átadta a Top News Hungarynak – ami akkor még az ő tulajdonában is volt. Azzal viszont, hogy kiszállt most a Top Newsból, a Nakamától is sokkal távolabb került, hiszen már csak egy szerény 5 százalékos részesedése maradt a cégben. Az többségben Sarka Kata és férje, Bessenyei István tulajdona már.

Fotó: Németh Dániel/444

A Nakamát 2017-ben, a Top Newst pedig 2018-ban alapították és gyakorlatilag az első perctől kezdve hibátlanul teljesítettek, szinte minden évben jelentős, olykor milliárdos osztalékot biztosítva a tulajdonosoknak. Az áprilisi kormányváltás után minden bizonnyal számukra és érzékelhetően megváltozott a széljárás, így miután a twn.hu zombiüzemmódra kapcsolt, gyaníthatóan a Nakama teljesítménye is valamicskét visszaesik.