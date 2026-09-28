Szinte teljesen kiszállt a vastagon fialó cégeiből Rogán-Szendrei Cecília

Eladta a twn.hu-t üzemeltető Top News Hungary Kft.-ben meglévő 80 százalékos részesedését Rogán-Szendrei Cecília az eddigi üzlettársa, Sarka Kata férjének. A tranzakció még július végén történt, de a vállalat csak a közelmúltban jelentette be a cégbíróságon, írja a G7.
Csakhogy idén év elején variálta át a két üzletasszony a szintén hibátlanul teljesítő, rendszeresen osztalékot fizető Nakama & Partners Kft. tulajdoni viszonyait. Rogán-Szendrei részesedésének döntő részét átadta az akkor még az ő tulajdonában is álló Top News Hungary Kft.-nek. Az ügylet után Rogán-Szendrei Cecíliának már csak 5 százalékos tulajdonrésze maradt a Nakamában. A két üzletasszonynak azért maradt még ezen kívül is közös vállalkozása, a kávézót üzemeltető Acai Superfood, amely 10 milliós veszteséggel és 25 milliós tartozással indította pályafutását.
A Top World News nevű bulvároldalt kiadó vállalatot még 2018 végén alapította Rogán Antal korábbi felesége és Sarka Kata. Majd nagyon rövid időn belül igen látványos felívelés következett: már a cég alapításának első évében osztalékot vettek ki a tulajdonosok, működésének harmadik évében pedig már a 1,5 milliárd forintot is meghaladta a cég árbevétele. Tavaly 1,3 milliárdos árbevételből 1,07 milliárdos osztalékra futotta, vagyis valami egészen elképesztően rendkívüli hatékonysággal és árbevétel-arányos jövedelmezőséggel tudnak működni. Olvasottság tekintetében azonban már egyáltalán nem voltak ilyen erősek.
2018 és 2025 között az éves beszámolók alapján közel 7,5 milliárd forint bevételt könyvelt el a cég, ebből 6,3 milliárd forintos nyereséget hozott össze. A nyereségráta elképesztően magas, 80-87 százalék közötti. Rogán-Szendrei Cecília és Sarka Kata pedig szinte a teljes megtermelt bevételt, 6 milliárd forintot kifizették maguknak osztaléknak.
A látványos anyagi siker mögött jellemzően az állami hirdetéseket sejtették, azonban az Átlátszó által kiperelt kabinetirodás szerződések alapján a bevételek forrásának rejtélye még nagyobb lett. 2020 és 2024 között ugyanis csupán 120 millió forintnyi megbízást kapott a cég az államtól.
Az áprilisi választás után azonban gyorsan zombiüzemmódra kapcsolt az oldal. A hírportál addigi pár tízezer körüli olvasottsága a választások után minimálisra, 200 körülire esett be, mostanra pedig a méltán ismeretlen szerkesztő (az impresszumban üresen hagyták ezt a sort) válláról is levették a terhet: augusztusban már csak napi egy cikk jelenik meg a portálon, az is kivétel nélkül mind általános, AI-jal is könnyedén előállítható, forrásmegjelölések és hivatkozások nélküli, közhelyes „életmód” cikk, hogy például mitől alszunk szarul, vagy mit nem szabad a mosogatógépbe tenni. Az összes cikk pontosan 19.30-kor jelenik meg, a címlapon időrendi sorrendben látható minden, és ugyanazok a cikkek kerülnek be sorban az összes úgynevezett címlapi dobozba, azaz teljesen automatizálták a rendszert. Ilyen működéssel egynapos munkával tippre 1-2 hónapra előre el lehet rendezni a dolgokat, de lehet, hogy még ez is túl óvatos becslés.
A két üzletasszony bulvárlapja óriási üzleti bravúrt hozott össze az elmúlt években, amit sokan az állami hirdetésekkel magyaráztak. Az Átlátszó által kiperelt dokumentumok alapján azonban máshol kell keresni a siker titkát.
Az Acai Superfoodot 2025 márciusában alapították, a kezdés elég döcögősre sikerült.
Nem mintha eddig értelmezhető tartalommal vagy olvasottsággal rendelkezett volna az oldal.
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