„Ez a mennyiségű pénz fizikai értelemben is értelmezhetetlen” – mondta Seszták

Az őrizetbe vétele előtt adott interjút a 24-nek Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter, akit azután vettek őrizetbe, hogy az Országgyűlés felfüggesztette a mentelmi jogát, mivel összesen 12,6 milliárd forint értékű kenőpénz zsebre rakásával gyanúsítják. Azóta a KDNP képviselője bement a Központi Nyomozó Főügyészségre vallomást tenni.

Seszták Miklós akkori fejlesztési miniszter 2014 nyarán Fotó: Botos Tamás/444

Seszták az ártatlanságáról beszélt a lapnak, aminek elmondta, hogy nem mond le a képviselői mandátumáról, és állítása szerint nem tudja, miről szól a Volánbusz-ügy, amiben meggyanúsították. Úgy fogalmazott: „annyira felfokozott a közhangulat, hogy a vágyott elszámoltatás miatt szerintem bármi megtörténhet”.

Az interjú legérdekesebb része ez a kérdés-válasz:

24: Az ügyészség által közölt gyanú egybeesett azzal, amiről Galgóczy Ferenc üzletember beszélt többször is, miszerint a Volánbusz bizonyos alvállalkozói havonta 125 millió forint kenőpénzt fizettek 2015 és 2018 között, amelynek ön és Szivek Norbert voltak a címzettjei. Így volt? Seszták: Ez inkább megmosolyogtató. Ez a mennyiségű pénz fizikai értelemben is értelmezhetetlen. Megismétlem, nem követtem el bűncselekményt. Ugyanakkor annyiban kicsit bajban vagyok, hogy arról nem tudok beszélni, ami nem történt meg.

Seszták azt is elmondta, hogy az ügyéről nem, de a mentelmi joga felfüggesztéséről egyeztettek a KDNP-vel, konkrétan Rétvári Bence frakcióvezetővel, aki a történtekről „nem mondott véleményt”, mindenesetre Seszták szerint „egységes a kiállás” mellette.