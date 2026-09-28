A Központi Nyomozó Főügyészségen őrizetbe vették Seszták Miklóst – írja a 24.hu Papp Gábortól, a politikus ügyvédjére hivatkozva. A KDNP politikusa röviddel azután sétált be a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) budapesti épületébe, hogy az országgyűlés 139 igen szavazattal, egyhangú szavazással adta ki a mentelmi jogát.

A lap kérdésére Seszták, még mielőtt belépett volna az épületbe, azt mondta, a megfogalmazott gyanút, miszerint pénzfutárokon keresztül vett át több milliárd forintot, nem is tudja értelmezni. Azt mondta, vallomástevés miatt érkezett az ügyészségre, hozzátette, hogy szerinte erre most nem kap majd lehetőséget.

Zsigmond Barna Pál, Seszták Miklós és Soltész Miklós Fotó: Németh Dániel/444

„Elmondtam, hogy minden vizsgálat elé állok, szeretném, hogy minél hamarabb hallgassanak meg” – mondta Seszták az ügyészség előtt a Kontroll kérdésére, hozzátéve, hogy „mint minden ilyen ügynek, a bíróságon kel eldőlnie, nem a parlamentben”.

Az ügyészség a múlt héten a Volánbusz hatalmas korrupciós botrányában folyó nyomozás részeként kérte ki a mentelmi jogát (a már felfüggesztett mentelmi jogú Hankó Balázséval és a Magyar Péterével együtt). A minden jel szerint a NER egyik nagy kópéjának számító Seszták Miklósról a napokban írtunk részletes portrét, ami csigafeldolgozótól kóser brokkolin át lówellnessig bemutatja, hogyan teremtette meg kisvárdai képviselőként a NER Disneylandjét a szabolcsi városban.

A vádhatóság múlt keddi közleménye szerint „megalapozottan feltehető, hogy a volt fejlesztési miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vezérigazgatója a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől 2015 és 2018 között – közvetítőn keresztül – összesen több, mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át”. A Volánbusz-botrány lényege röviden: a vádhatóság azt gyanítja, hogy az MNV több mint 10 milliárdos vagyoni hátrányt okozott azzal, hogy túlárazottan szerzett be használt buszokat, a pénzt pedig ingatlanügyletekkel moshatta tisztára az állami vállalat számos cég segítségével.

Az ügyben szeptember 10-én kihallgatták az ingatlanprojektekben érintett Indotek Group tulajdonosát, Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet, az MNV korábbi vezérigazgatóját. Egy héttel később mindkettejüket letartóztatták, és többrendbeli hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsították meg őket.

A vádhatóság egy másik ügyben is megtalálta a 2014-2018 közötti fejlesztési miniszert: „egy építőipari beruházásokkal foglalkozó cégcsoport képviselője – a reménybeli állami megrendelések fejében – felajánlotta, hogy minden beruházás után az egyes szerződésekben meghatározott vállalkozói díj 10%-át – közvetítő közreműködésével – visszajuttatja dr. Seszták Miklós miniszternek”, írták ugyanabban a közleményben. A meg nem nevezett cégcsoport 2015 és 2018 között több nagy állami megrendelést kapott, és ezek után a gyanú szerint több mint egymilliárd forintot adtak át a miniszternek. Az ügyészség továbbá azt is állítja, hogy a Nemzeti Sportközpontok uszoda- és tornaterem-beruházásaihoz kapcsolódóan Seszták szintén kapott még 270 milliót.

Az ügyészség korábbi tájékoztatása szerint Seszták cselekménye hét rendbeli, vezető beosztású hivatalos személy által, hivatali helyzettel visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának, valamint további hat rendbeli, önálló intézkedésre jogosult személy által, bűnszövetségben és üzletszerűen, bűnsegédként elkövetett vesztegetés elfogadásának minősülhet. A büntetési tétel mindkét esetben öttől tíz évig terjedő szabadságvesztés, de az esetleges elítélése esetén úgynevezett halmazati büntetést kellene kiszabni. A Btk. alapján ilyenkor a legsúlyosabb tétel tízéves felső határa a felével emelkedhet, vagyis az elméleti felső határ Sesztáknak 15 év lenne.