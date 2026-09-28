Seszták Miklóst összesen 12,6 milliárd forint értékű kenőpénz zsebre rakásával gyanúsítják

Seszták Miklós országgyűlési képviselőt, egykori nemzeti fejlesztési minisztert hétfőn a Központi Nyomozó Főügyészségen vették őrizetbe. A KDNP-s politikust hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével és más bűncselekményekkel is gyanúsítják, a vádiratot az ügyészség korábban csak röviden ismertette.

Czakó Czirbus Pál, a Mentelmi Bizottság tagja hétfőn öt percben tájékoztatta az Országgyűlést Seszták mentelmi jogának felfüggesztése ügyében, beszéde szövegét pedig megküldte a 444-nek is, ez alapján a konkrétumok Seszták ügyében az alábbiak:

Seszták Miklós 2014. június 6. és 2018. május 18. között volt Magyarország nemzeti fejlesztési minisztere. Feladatai közé tartozott többek között az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozása és az állami vagyonnal való gazdálkodás tulajdonosi ellenőrzése, a közbeszerzésekkel és beszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátása, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt felügyelete, a közlekedés területén pedig a közúti, vasúti, vízi és légi közlekedés fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása.

1. Az első ügyben három cég fizet havi 115 millió forintot egy érdekcsoportnak azért, hogy megtarthassa a Volánbusszal kötött szerződéseit. Seszták és az MNV akkori vezére ezt átvette: felemeltették 130 millióra, és a pénzt onnantól nekik kellett fizetni. A tulajdonosi és miniszteri hatalmuk volt a nyomás eszköze, a pénz pénzfutárokon át jutott hozzájuk.

„A Volánbusz Zrt. ügyében az indítvány szerint 2015 májusától 2018 júliusáig dr. Seszták Miklós és az MNV Zrt. akkori vezérigazgatója összesen 7.076.000.000 forint összegű korrupciós pénzt vett át pénzfutárokon keresztül”

– ismerteti az indítványt Czakó Czirbus Pál.

2. A buszbeszerzések után a beszerzéseket bonyolító társaságoktól szintén jogtalan előnyt kértek: 2015. és 2017. év között 14 ügylet után összesen 645 darab új és használt busz került beszerzésre a vádirat szerint.

„Ezek után a beszállítók a – dr. Seszták Miklós és az MNV Zrt. vezérigazgatója által – buszonként meghatározott mértékű, összesen 3.706.600.000 forint korrupciós pénzt fizettek ki részükre pénzfutárokon keresztül. Az átadott pénzből dr. Seszták Miklós 80 százalékban, míg a másik személy 20 százalékban részesült.”

3.

„Mindezeken túlmenően egy, az indítványban szintén megnevezett kft.-hez köthető projektekkel összefüggésben egy személy összesen 1.050.662.605 forint korrupciós pénzt juttatott Seszták Miklósnak pénzfutárokon keresztül, míg egy másik kft.-hez köthető, főleg uszodaépítési projektek esetében ugyanezen személy összesen 270.164.701 forint összegű jogtalan előnyt, másnéven korrupciós pénzt juttatott dr. Seszták Miklós részére”

– ismerteti Czakó Czirbus Pál a harmadik ügyet.

A vádirat szerint „Dr. Seszták Miklós a korrupciós megállapodás betartásával és betartatásával, a fenti személy cégeinek sorozatos szerződtetéshez juttatásával és a végleges vállalkozási díjak meghatározásával hivatali helyzetével visszaélt annak érdekében, hogy jogtalan előnyhöz jusson.”

A legfőbb ügyészség indítványában 11 oldalon, összesen 51 bekezdésben sorolja a bűncselekményeket, a dátumokat, az átvett pénzeket, meghatározott százalékokat. Összesen 12,6 milliárd forint értékben – fejezi be a vádirat ismertetését Czakó Czirbus Pál, a mentelmi biztottság tagja.

Seszták Miklósról készült portrénk itt olvasható.