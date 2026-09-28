Kiküldték a Fidesz páholyából a közbekiabáló Gulyás Virágot

„Menjünk bele a részletekbe, de előtte üdvözlöm Gulyás Virág propagandistát, aki tízmilliókat kapott közpénzből. Most már ezek szerint a Fidesz-frakció fizeti” – kezdte a Rétvári Bencének adott válaszát Magyar Péter a parlamentben.

Amikor a miniszterelnök a Fidesz-frakció vendégeinek fenntartott páholy felé mutatott, a levezető elnök, Hallerné Nagy Anikó megszakította Magyart, és azt mondta, Gulyás Virág a páholyból nem szólhat bele az ülésbe, ezért felszólítja, hogy fáradjon ki a teremből, mert zavarja az ülést. „Nem erre kapott engedélyt. Kérem a teremőröket, segítsenek kikísérni a hölgyet.”

Gulyás Virág Fotó: Bankó Gábor/444

A tiszások ekkor tapsolni kezdtek, Gulyás Virág még magyarázott kicsit, majd elhagyta a páholyt. Gulyás belépőkártyáján egyébként a KDNP szerepelt.

„Egy propagandistával kevesebb. De egy elmegy, jön kettő másik” – reagált Magyar.

Az Egyesült Államokban élő politikai influenszer legutóbb augusztusban került be a hírekbe, amikor azon akadt fenn, hogy „fejkendős nők és fekete férfiak” szálltak le egy buszról Fertőendréden. Később kiderült, hogy a Stipendium Hungaricum ösztöndíjasairól volt szó.