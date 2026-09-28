Kulja András szerint Győri Enikő ordítani kezdett a frankfurti reptéren, a fideszes EP-képviselő szerint a tiszás fejhangon oktatta őt

Kulja András, a Tisza Párt EP-képviselője ezt posztolta a Facebookra:

„Ordítani kezdett a FIDESZ EP-képviselője a frankfurti reptéren, miután jeleztem neki, hogy merre is található a kb. 30 emberből álló sor vége, amelybe éppen befurakodni próbált.

A történet röviden: A Lufthansa járatain a repülőbe való beszállítás kategóriánként történik és ennek megfelelően szólítják az utasokat. Az 1-es kategória az első, 2-es a második és így tovább. Amikor az első két kategóriát szólították és az utasok elkezdtek beszállni, a FIDESZ európai parlamenti képviselője felpattant, körülnézett, majd látva, hogy kb 30 ember áll sorba ennél a két kategóriánál, egyenesen előrement a kapuhoz és elkezdett befurakodni a sorba. (Fun fact: Világosan látnia kellett, hogy hova furakszik, hiszen a kategóriák ezen a reptéren a padlóra is fel vannak festve és az első két kategóriának külön sora is van. )

Látva a furakodást, számára hallhatóan, normális hangon szóltam neki, hogy a sor vége nem ott van. És ekkor jött a teljes döbbenet:

A képviselőnő odajött hozzám és konkrétan elkezdett ordítani, miközben számon kérte rajtam, hogy mit képzelek, hogy én őt nevelni próbálom.

Jeleztem neki, hogy szomorú, ha 16 év alatt ennyire elszokott attól, hogy valaki szól neki, amikor nem tartja be a közös szabályokat, vagy éppen semmibe nézi azon embertársait, akik már hosszú ideje várakoznak a sorban,továbbá a gép úgy sem indul el addig amíg minden utas fel nem szállt.

Erre még jobban kikelt magából, minősítgenti kezdett, majd megijedve attól, hogy mások is hallják, elkezdett (még mindig kiabálva) magyarázkodni, hogy ő csak előrement megnézni a sort és esze ágában sem volt tolakodni és mit képzelek, hogy szóltam neki. Itt megjegyeztem, hogy mindketten tudjuk, hogy nem ez történt, hiszen jól láthatóan több emberen átverekedve, a sor elejére furakodott éppen.

Ő erre még jobban kiakadt, kiabálva az kérdezte, hogy kinek képzelem magam és mit képzelek, hogy én őt felkérdezem, hiszen nem is ismerjük egymást…

Itt már nekem is felfutott a szemöldököm, úgyhogy jeleztem neki, hogy akár ismerjük egymást, akár nem, velem nincs joga kiabálni, ellenben másnak joga van ahhoz, hogy tiszteletben tartsák a helyét a sorban.

Ez a történet magáért beszél:

A FIDESZ politikusai 16-év után már annyira természetesnek veszik azt, hogy nekik mindent lehet, hogy már az is felháborítja őket, ha valaki ezt szóvá meri tenni nekik, sőt nekik áll feljebb és minősíthetetlen stílusban kezdik gyalázni a másik embert.

Ezért üzenem Győri Enikőnek és minden FIDESZ-es politikusnak: Április 12-én pontosan erre a mentalitásra és gőgre mondták ki az emberek, hogy elég volt.”