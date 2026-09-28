Magyar szerint Áder János közvetített a Polt-féle ügyészség és az Orbán-kormány között

„Önök szerintem pontosan tudják, hogy ki volt a politikai összekötő Polt Péter és az Orbán-kormány között” – mondta Magyar Péter a Mi Hazánk frakciójához fordulva, és mielőtt még a hat képviselő nekiállt volna rázni a fejét, bedobta a nevet:

„Áder János volt a politikai összekötő, és lehet, hogy még ma is az.”

Erre a hat ellenzéki politikus arcára kiült a röpdolgozattal meglepett 10. A. osztály hátsó padsorára jellemző kifejezés:

Magyar épp Toroczkai László mi hazánkos frakcióvezetőnek válaszolt, aki szerint a miniszterelnök napirend előtti felszólalásában ügyészeket és rendőröket fenyegetett meg. Magyar szerint senkit nem fenyegetett meg, csupán arra mutatott rá, hogy „a Legfőbb Ügyészség és a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi és jelenlegi vezetői nélkül nem lehetett volna ezt a fajta szervezett bűnözői maffiabűncselekmény-sorozatot elkövetni”.