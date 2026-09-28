Miközben mindenki Sesztákról és Hankó Balázsról beszél, Kasza Tibi szép csendben sportlövő országos bajnok lett

„Egy álom valósággá vált, Magyar Bajnok lettem sportlövészetben a Steel Challenge Magyar Országos Bajnokságon! 13 hónappal ezelőtt kezdtem el sportlövészettel foglalkozni, és azonnal beszippantott! Hatalmas megtiszteltetés a példaképeimmel egy dobogón állni akik Magyar és Európa Bajnokok! Még most sem hiszem el! Divízió: Nagykaliberű pisztoly optika”

- írja Kasza Tibor, ismertebb nevén Kasza Tibi énekes/műsorvezető/étrendkiegészítő-guru Facebook-oldalán.

Fotó: Kasza Tibi/Instagram

A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség szerint a Steel Challenge a lövészsport egyik leggyorsabb és leglátványosabb szakága, ahol minden a reakcióidőn, a pontosságon és a hibátlan végrehajtáson múlik. A sportág különlegessége, hogy világszerte egységes, standardizált pályákon zajlik, így a különböző országok versenyzőinek teljesítménye közvetlenül összehasonlítható. A versenyek nyolc, acél célokból felépített pályán zajlanak, amelyek mindenhol azonos kialakításúak. A lövők feladata, hogy ezeket a pályákat a lehető leggyorsabban teljesítsék, miközben minden célt pontosan leküzdenek. Az értékelés kizárólag időalapon történik: az győz, aki a legkisebb összesített időt éri el.