Szabadon engedték a brit légitámaszpont mellett őrizetbe vett öt embert

Feltételesen szabadon engedték hétfőn azt az öt férfit, akit előző nap vettek őrizetbe terrorcselekmény előkészítésének gyanújával az amerikai légierő által használt nyugat-angliai Fairford légitámaszpont közelében.

Fotó: BEN STANSALL/AFP

Shabana Mahmood belügyminiszter közölte, hogy mind az öt gyanúsított brit állampolgár, de a terrorelhárítás vezetője, Laurence Taylor szerint vizsgálják, hogy a meghiúsított merényletben részt vehettek-e „olyan megbízottak vagy magánszemélyek, akik tudatosan vagy tudtukon kívül egy külföldi állam érdekében jártak el”.

Taylor azt is elmondta, hogy a nyomozás továbbra is folytatódik az öt férfival szemben:

„Hogy világos legyen: ez nem jelenti azt, hogy a nyomozás lezárult. Szigorú feltételek vonatkoznak a mozgásukra és arra, hogy kivel érintkezhetnek.”

Mint korábban írtuk, vasárnap hajnalban egy közelben lakó vette észre a három gyanús fehér furgont, körülöttük pedig maszkos alakokat látott. Az esethez nagy erőkkel vonultak ki a hatóságok, a hadsereg robbanóanyag-mentesítő csoportja vizsgálta át a furgonokat, a közeli Whelford faluból pedig mindenkit evakuáltak és egy szabadidő-központba szállították őket.

A brit királyi légierő (RAF) fairfordi bázisát jórészt az amerikai légierő használja, és ez az egyetlen olyan nagy-britanniai támaszpont, amely képes B-52-es, illetve B-1-es és B-2-es hadászati bombázók fogadására. A bázis az elmúlt hónapokban a tiltakozások középpontjába került, mivel a brit kormány úgy döntött, engedélyezi az Egyesült Államoknak, hogy használják a támaszpontot az iráni rakétabázisok elleni csapások végrehajtására, amelyek a Hormuzi-szorosban lévő hajókat támadják. (via MTI, The Guardian)