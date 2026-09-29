„A mai nap sokakat megbillentett, hogy jöjjünk vagy sem” – Őrsi Gergely szabadul, de támogatói így is tüntettek érte

Ritka, hogy egy tüntetés eléri a kitűzött célját, az pedig még ritkább, hogy ezt a bravúrt már a rendezvény kezdete előtt teljesíti. Az Őrsi Gergelyért szervezett szimpátiatüntetésnek azonban sikerült. Az ügyészség ugyanis pár órával a tüntetés kezdete előtt közölte, hogy megszüntették a vesztegetési pénz elfogadásával gyanúsított Őrsi letartóztatását, így a II. kerületi polgármester bűnügyi felügyeletben, nyomkövető viselésével várhatja ügye folytatását.

Fotó: Németh Dániel/444

A váratlan fordulat érezhetően a szimpátiatüntetés résztvevőit is meglepte. Ezt Szalai Kriszta főszervező is érzékelte, rögtön azzal indította a beszédét, hogy a „mai nap sokakat megbillentett, hogy jöjjünk vagy sem”. Majd az Őrsihez fűződő ismertsége felidézésével folytatta. Azt mondta, 2019 óta ismeri a politikust, aki a másfél hónapnyi közös kampányolás közben nőtt fel a szemében a feladatra, akkor bizonyította számára, hogy „képes 90 ezer gazdájává válni”.

Szalai hozzátette, hogy a polgármestert szívéből szereti, és hisz neki. Mert „aki olyan tehetséges, lelkiismeretes és képességekkel teli, mint Gergő, annak nincs szüksége zsebekbe tett milliókra. Ő sokkal gazdagabb ennél.” Majd megkérte a résztvevőket, hogy tapssal adjanak erőt Őrsinek, aki hamarosan újra „szabad levegőt vehet”.

Szalai Kriszta Fotó: Németh Dániel/444

Kunhalmi Ágnes Fotó: Németh Dániel/444

Miután a tömeg megtapsolta a polgármestert, Cserna Antal színművész felolvasta Őrsi levelét, amit még délelőtt, letartóztatásának megszüntetése előtt küldött a szervezőknek.

Őrsi azt üzente a résztvevőknek, hogy a börtönben töltött napok során újra és újra végiggondolta, mit lehetett elvenni tőle, és mi maradt nála. „Elvették a makulátlan híremet, de nem tudták elvenni a tenni akarásomat. Könyvből kezdtem gipszkartonozni tanulni, a cellatársaimtól pedig csehül és lováriul tanultam.”

Fotó: Németh Dániel/444

Hozzátette, hogy a bajban ismerszik meg a barát, és azt élhette át, hogy nagyon sok barátja van. A mellette kitartók miatt a legszerencsésebb embernek tartja magát. Mindig az esküjének és a törvényeknek megfelelően járt el, ezt pedig bizonyítani is tudja. Örült neki, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalhoz került az eljárása, mert végre „független hivatal” járhat el az ügyében. „A Venyige utcában töltött idő nem törte meg a lelkesedésemet, dolgozom tovább, még nagyobb elszántsággal.”

Őrsi levelének felolvasása után Iványi Gábor, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség lelkésze szólalt fel. Azt mondta, oka van arra gyanakodni, hogy nem megalapozott az Őrsivel szembeni gyanú. Kedd kora délután meglátogatta Őrsit a börtönben, és azt mondta neki, ne tartson attól, hogy örökké a neve mellett lesz a gyanúsítás ténye. „Ez Széchenyivel, Wesselényivel, Jeremiás prófétával és Jézus Krisztussal is megtörtént”.

Iványi Gábor Fotó: Németh Dániel/444

Iványi szerint Őrsi a börtönben teleírt egy egész füzetet azzal, hogy mit szeretne megvalósítani a kerületben, de ezeket nem tudja egyedül megcsinálni, ezért Iványi azt mondta a résztvevőknek, hogy „ezen a kellemes tüntetésen túl is kell valamit tennetek”. Majd arról beszélt, hogy valami jó indult el Őrsi ügyében, a mai döntés az első lépés, de igazából az a fontos, hogy a tüntetők hisznek-e a polgármesterben. „Egy igazságtalan ítélet sem akadályozhatja meg, hogy az igazság oldalán álljunk. Isten hozott, Gergő!”

Fotó: Németh Dániel/444

Ezután Szalai Kriszta elmondta, hogy petíciót indítottak Őrsi ügyében. Többek között azt kérik, hogy a polgármester méltó munkakörülmények között, személyesen dolgozhasson a hivatalban. Végül Cserna Antal elénekelte a Valahol Európában című dalt, miközben a pár száz résztvevő telefonnal és fáklyákkal világított. Köztük volt a nemrég még szintén letartóztatott III. kerületi polgármester, Kiss László is.

Kiss László Fotó: Németh Dániel/444

Őrsi egyik közeli hozzátartozója a 444-nek azt mondta, a politikus valamikor kedd este szabadulhat. A tüntetés időpontjában még a börtönben várta, hogy a rendőrök hazaszállítsák.