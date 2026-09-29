Őrsi Gergely kijöhet a börtönből, bűnügyi felügyeletbe kerül

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őrsi Gergely
Fotó: Németh Dániel/444

Négy hónap után a bíróság megszüntette Őrsi Gergely letartóztatását – derül ki a Fővárosi Törvényszék közleményéből. A II. kerület polgármestere bűnügyi felügyeletbe kerül, és nyomkövető eszköz alkalmazását is előírták. Mivel a nyomozást felügyelő ügyészség eleve a bűnügyi felügyeletet indítványozta, ezért a bíróság nem is hosszabbíthatta volna meg a polgármester letartóztatását.

Mindezt megerősítette a Telexnek Kertész Gusztáv, Őrsi Gergely védője is. A lap információi szerint bűnügyi felügyeletbe került Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, valamint Szkaliczki Tünde és Matisz Károly momentumos politikusok is. Hazamehet, de nyomkövetőt kell viselnie az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungast-csoport tulajdonosának és a cégcsoport vezetőjének is.

A Fővárosi Törvényszék közleményében hangsúlyozzák „a bíróságban a bűncselekmények megalapozott gyanújának fennállásával kapcsolatban továbbra sem merült fel kétely”, de a kényszerintézkedések különös feltételeit vizsgálva arra jutottak, hogy a gyanúsítottak esetében az elérhetetlenné válás, a bizonyítási eljárás befolyásolásának, valamint a bűnismétlés veszélye továbbra is fennáll.

„Ugyanakkor az ügyészi és a védői indítványokkal egyetértve – figyelemmel a terheltek kedvező személyi körülményeire, az eddig letartóztatásban töltött időre, valamint a nyomozás előrehaladására – már nem indokolt a letartóztatás további meghosszabbítása, az eljárási célok nyomkövető eszköz alkalmazása mellett ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelettel is elérhetőek” – írják.

A bíróság végzése nem végleges.

Az ügy hátterében a parkfenntartási biznisz áll, ami a legnagyobb zöldterülettel rendelkező fővárosi kerületekben virágzott – választási ciklusokon és a politikai oldalakon átívelően. Ebben a cikkben írtunk erről hosszabban.

Hétfőn derült ki, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) hatáskörébe kerül az óbudai korrupciós ügy.

Az NVVH szerint ez az ügy a magyar politikai korrupció egyik iskolapéldája. Olyan „ciklusokon és politikai oldalakon átívelő gyakorlat, melyben a megvesztegetésre szánt összeg is milliárdokban mérhető”.

Őrsi Gergely rendszeresen posztolt a börtönből, például arról, hogy gipszkartonozást akart tanulni, de nem engedték neki.

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