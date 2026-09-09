Nem engedik, hogy gipszkartonozást tanuljon a letartóztatott Őrsi Gergely

„Szeptember 1-jén nekem is kezdődik a tanév, tanulok, amit lehet és amit polgármesterként is használni fogok: elkezdem a könnyűszerkezet-és gipszkartonépítő képzést” – üzente a tanév elején Őrsi Gergely letartóztatott II. kerületi polgármester.

Őrsi Gergely Fotó: Németh Dániel/444

Szeptember 9-én (azaz ma) viszont már azt tudatta:

„Habár a fogvatartottak számára adott a lehetőség, hogy szakmát tanuljanak, nekem – miután a sajtót bejárta a hír – a büntetésvégrehajtás mégsem hagyta jóvá, hogy a könnyűszerkezet-és gipszkartonépítő képzést elkezdjem.”

De ha nem engedik tanfolyamon, akkor megtanulja könyvből - ígérte meg, hozzátéve, hogy kiengedése után nem marad el a Széll Kálmán téri padok megszerelése.

Hogy ez pontosan mikorra várható, azt nem könnyű belőni, Őrsi az óbudai korrupciós ügy gyanúsítottjaként van letartóztatásban, legalább október 4-ig. A gyanú szerint vesztegetési pénzt fogadott el egy parkfenntartási munkákat végző céget irányító vállalkozótól. Őrsi mellett más politikusok is letartóztatásban vannak, a 13 év alatt kifizetett vesztegetési pénz a gyanú szerint meghaladja a 2 milliárd forintot.