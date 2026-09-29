„Az országunk tízszer jobb, mint Írország” – tovább fortyog a rosszízű debreceni focibotrány

Nem csitulnak az indulatok azután sem, hogy vasárnap késő este Debrecenben lefújták a magyar városban játszott, ellenséges légkörben indult Izrael–Írország Nemzetek Ligája-focimeccset. Az írek eleve nem lettek volna hajlandók kiállni Izraellel a gázai események miatt, ám kénytelenek voltak. Így azt a megoldást választották, hogy nem hallgatták végig normálisan az izraeli himnuszt. Az ír csapat stábja hátat fordított közben a pályának, a felsorakozott játékosok pedig a földet nézték közben.
Az írek ezek után nem voltak hajlandók kezet fogni az izraeli játékosokkal.
Manor Solomon, az angol West Ham játékosa, az izraeli válogatott kapitánya egy izraeli sporttévének nyilatkozva most azt fejtegette, hogy „nyilvánvalóan gyűlölnek minket, mi meg nem szeretjük őket” - írja a Guardian. Solomon ezután már a visszavágóról beszélt volna, de amikor a riporter visszatért az ír focisták viselkedésére, még hozzátette: „Nem érdekelnek. Az országunk tízszer jobb az övékénél, erősebb náluk. Csodás országunk van, tele csodás emberekkel.”