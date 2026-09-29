„Az országunk tízszer jobb, mint Írország” – tovább fortyog a rosszízű debreceni focibotrány

Nem csitulnak az indulatok azután sem, hogy vasárnap késő este Debrecenben lefújták a magyar városban játszott, ellenséges légkörben indult Izrael–Írország Nemzetek Ligája-focimeccset. Az írek eleve nem lettek volna hajlandók kiállni Izraellel a gázai események miatt, ám kénytelenek voltak. Így azt a megoldást választották, hogy nem hallgatták végig normálisan az izraeli himnuszt. Az ír csapat stábja hátat fordított közben a pályának, a felsorakozott játékosok pedig a földet nézték közben.

Az írek ezek után nem voltak hajlandók kezet fogni az izraeli játékosokkal.