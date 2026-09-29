Elnézést kért a rendőrség, miután „sikítozó kékharisnyának” neveztek egy újságírót

„Hibázott és elnézést kér a BRFK kommunikációs területe” – ezzel indul a rendőrség közleménye, amit azután tettek közzé, hogy a HVG megírta, túl őszinte válasz érkezett a rendőrségtől a HVG újságírójának megkeresésére.

Martini Noémi, a HVG munkatársa a BRFK kommunikációs osztályát megkeresve interjút kért Budapest rendőrfőkapitányától, Baricska Norbert Tamás ezredestől, a budapesti utcai zaklatások témakörében. Ám a rendőrség kommunikációs osztálya nem kívánt élni az interjú lehetőségével, és arra kérték az újságírót, inkább küldje el kérdéseit, amik közül csak párra válaszoltak, ezért az újságíró arról érdeklődött, miért nem teheti fel a kérdéseit személyesen a rendőrség képviselőinek. Ekkor kapott egy levelet, aminek címzettjei közt véletlenül ott maradt ő is. A levél „Kedves Attila!” címzéssel indul, vagyis feltehetően nem az újságírónak szánták, majd azt írják benne, hogy Soma (valószínűleg Csécsi Soma szóvivőre utalnak) szerint „egy sikítozó kékharisnyával nem fog Budapest rendőrfőkapitánya interjút készíteni”.

Csécsi Soma Fotó: Németh Dániel/444

Miután a levélben foglaltak körbejárták kedd reggel a magyar sajtót, a rendőrség közleményt küldött ki, amiben azt írták, hogy a levelezésben „használt hangnem elfogadhatatlan, nem tükrözi a rendőrség kommunikációs normáit és az azzal kapcsolatos etikai követelményeket”.

Azzal folytatják, hogy leírják, „a rendőrségtől elvárt a tiszteletteljes, tárgyszerű kommunikáció mind az állampolgárokkal, mind a sajtó munkatársaival, valamint egymással szemben is”, és megemlítik azt is, hogy „a nőket érő utcai zaklatás valós probléma. A kérdéskört, a bejelentett és a be nem jelentett eseteket egyaránt komolyan kell venni, valamint minden jogilag lehetséges eszközzel fel kell lépni a megelőzésük érdekében”.

A közlemény végén elnézést kértek az újságírótól, illetve „minden érintettől és a közvéleménytől egyaránt”, egyben közölték, hogy belső vizsgálatot indítanak.