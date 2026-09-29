Lemond a Médiatanács mi hazánkos delegáltja, a Magyar Katolikus Rádió korábbi vezetőjét ültetné a párt a helyére

Tóth Máté Fotó: Toroczkai László X

Lemond a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMMH) Médiatanácsában elfoglalt posztjáról a mi hazánkos Tóth Máté, a testület egyetlen ellenzéki delegáltja.

A párt keddi budapesti sajtótájékoztatóján Tóth Máté döntését azzal indokolta, hogy a hétvégén a Mi Hazánk Mozgalom alelnökévé választották, a két tisztség pedig összeférhetetlen egymással a médiatörvény rendelkezései szerint.

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény ugyanis a testületi tagsággal összeférhetetlennek mondja ki tisztség betöltését párt országos vagy területi szervezetében, és előírja, hogy a médiatanács tagja nem folytathat pártpolitikai tevékenységet, párt nevében nyilatkozatot nem tehet.

A párt mihamarabb kezdeményezi új jelölési eljárás indítását, és Radetzky András rádiós szakembert, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatóját, docensét, a Magyar Katolikus Rádió Zrt. vezérigazgató-helyettesét kívánja delegálni a médiatanácsba.

Radetzky András az eseményen jelezte: a nap folyamán kezdeményezte távozását a Magyar Katolikus Rádió Zrt.-nél. Elmondta, hatalmas megtiszteltetésnek és kihívásnak tekinti hogy részt vehet „a magyar médiarendszer gyógyulásának folyamatában”. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia mint a Katolikus Rádió fenntartója közleményben köszönte meg „a vezérigazgató-helyettes úrnak a Rádió élén végzett évtizedes és áldozatos munkáját, életére és további munkájára Isten áldását kérve”.

Tóth Mátét éppen egy hete választotta a testület elnökével és a kormányoldal három jelöltjével együtt a médiatanács tagjává az Országgyűlés, miközben a Fidesz és a KDNP jelöltje nem kapott a grémiumba kerüléshez elegendő számú szavazatot.

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke, frakcióvezetője már ekkor arról beszélt, azt ambicionálja, hogy alelnökké választása esetén Tóth Máté a párttisztséget vállalja el. Maga Tóth Máté is jelezte, inkább a párttisztségre hajlik.