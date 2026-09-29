Lemond az Eiffel-tornyot üzemeltető vállalat vezetője, miután egy hindu csoport látogatásának idejére kiparancsolták a női dolgozókat a toronyból

A BAPS szerzetesei ceremóniáznak. Fotó: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

Bejelentette lemondását az Eiffel-tornyot üzemeltető vállalat vezérigazgatója, miután egy vizsgálóbizottság több szabálytalanságot tárt fel egy hindu csoport látogatásával kapcsolatban, köztük a toronyban dolgozó női alkalmazottak nagy vihart kavaró ideiglenes felfüggesztését – derül ki cég közleményéből.

A 2018 végén kinevezett Patrick Branco Ruivo az év végén távozik tisztségéből. A torony dolgozói szeptember 8-án egynapos sztrájkot tartottak,

miután a vezetőség arra kérte a női alkalmazottakat, hogy a Bocsaszanvaszi Aksar Szváminarajan Szanszta (BAPS) nevű hindu csoport látogatása idején ne jelenjenek meg a toronyban.

A felszólítást nagy botrányt keltett Franciaország-szerte, az ügyben Emmanuel Grégoire, Párizs polgármestere is felszólalt, szerinte jogos a dolgozók felháborodása. A hindu csoport az X-en azt írta: sajnálják, ha a kérés „bárkit megsértett volna”.

Az Eiffel-tornyot tavaly 6,5 millióan látogatták.