Magyar felvetette, hogy kihallgathatnák Orbánt az aranykonvoj ügyében

Orbán Viktor készpénzzel a kezében, 2023 őszén a Bakáts téren Fotó: Kaufmann Balázs/444

A paródiaszerűen maffiázó Fidesz mellett Magyar Péter miniszterelnök is reagált a keddi nap eseményére, Fürcht Pál lemondott főügyész nyílt levelére. A levélben – ami keményen odacsíp Baka András köztársasági elnöknek és az átmeneti legfőbb ügyésznek is – Fürcht arról írt, hogy az aranykonvoj ügye politikailag kreált kamusztori volt, aminek a lebonyolításához 2026. március 3. napján maga Orbán Viktor miniszterelnök adta ki a feladatot a titkosszolgálatnak.

Erre reagált Magyar Péter egy kétmondatos fb-posztttal, ami a következőképpen hangzik:

„A volt főügyész azt állítja, hogy a korábbi kormányfő adott utasítást az aranykonvojügyben a titkosszolgálatoknak és más hatóságoknak a törvénytelen akcióra. Ez alapján hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie.”

Június 25-én a 444 ismertetett először egy, az ügyről szóló ügyészségi dokumentumot, amiben többek között a következő állt: