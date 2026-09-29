Magyar felvetette, hogy kihallgathatnák Orbánt az aranykonvoj ügyében

A paródiaszerűen maffiázó Fidesz mellett Magyar Péter miniszterelnök is reagált a keddi nap eseményére, Fürcht Pál lemondott főügyész nyílt levelére. A levélben – ami keményen odacsíp Baka András köztársasági elnöknek és az átmeneti legfőbb ügyésznek is – Fürcht arról írt, hogy az aranykonvoj ügye politikailag kreált kamusztori volt, aminek a lebonyolításához 2026. március 3. napján maga Orbán Viktor miniszterelnök adta ki a feladatot a titkosszolgálatnak.
Erre reagált Magyar Péter egy kétmondatos fb-posztttal, ami a következőképpen hangzik:
„A volt főügyész azt állítja, hogy a korábbi kormányfő adott utasítást az aranykonvojügyben a titkosszolgálatoknak és más hatóságoknak a törvénytelen akcióra. Ez alapján hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie.”
Június 25-én a 444 ismertetett először egy, az ügyről szóló ügyészségi dokumentumot, amiben többek között a következő állt:
„A lényegi döntést, utasításokat hozó személyek a következők:
Dr. Orbán Viktor volt miniszterelnök, Farkas Örs nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő volt államtitkár, Hajdu János a Terrorelhárítási Központ (volt) főigazgatója és dr. Demeter Tamás a NAV (volt) bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese. A nyomozás elsősorban az ő büntetőjogi felelősségük tisztázására kell, hogy irányuljon (tanúként kihallgatásukra nem kerülhet sor), melynek elsődleges eszközei az utasítottak vallomásai”
A Fidesz válaszközleménye szerint az ukrán maffia gátlástalanul és óriási mennyiségben szállította a pénzeit Magyarországon keresztül. Csakhogy a szállítmányokat valójában Pintér Sándor rendőrei biztosították fegyverrel, szerződés alapján.
Lapunk birtokába jutott egy fotó egy állítólagos ügyészségi dokumentumról. Felsorolják benne, kiknek a büntetőjogi felelősségét kellene tisztázni az úgynevezett aranykonvoj-ügyben. A nevek között ott van Orbán Viktoré is. Farkas Örs exállamtitkárról és Hajdu János ex-TEK-főigazgatóról azt írják, „gyanúsítotti kihallgatásuk indokolt”. Az ügyészség a nyomozásra hivatkozva érdemben nem válaszolt a kérdéseinkre, de nem írták azt sem, hogy nem valódi a dokumentum.
Kőkemény nyílt levélben szól vissza a köztársasági elnöknek a lemondott nyomozó főügyész , akit az aranykonvojügy kapirgálása miatt szorítottak ki a vezetésből. Megkapja a magáét Baka bukott legfőbbügyész-jelöltjének a testvére és az ideiglenes vezető is.