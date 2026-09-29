A Tanúba illő választ adott a Fidesz Fürcht Pál nyílt levelére: ukrán kém vagy

Ukrán kém?

Az ukrán maffia emberek tucatjait fizeti Magyarországon, akik már beépültek az állami szervekbe is, ezek az ukránok zsoldjában álló, hamisan vádaskodó emberek nem kerülhetik el a későbbi felelősségre vonást - közölte a Fidesz kedden az MTI-vel.

A párt ezzel arra reagált, hogy Fürcht Pál, az aranykonvoj-sztori ügyészségi kezelése miatt júniusban lemondott, egykori nyomozó főügyész kedden az ügyvédjén keresztül igen izgalmas, terjedelmes nyílt levelet tett közzé. Fürcht ebben sok más mellett arról is írt, hogy az egész aranykonvoj-sztori politikailag kreált kamuügy volt, aminek a lebonyolítására Orbán Viktor miniszterelnök adott utasítást a titkosszolgálatnak. (A nyílt levelet ismertető friss cikkünk itt olvasható.)



A Fidesz válaszközleménye szerint az ukrán maffia gátlástalanul és óriási mennyiségben szállította a pénzeit Magyarországon keresztül. A magyar hatóságok ennek véget vetettek a nemzeti kormány idején, ezért elismerést érdemelnek, és nem vádaskodást - tették hozzá. Ezt az elismerést meg is fogják kapni, miután a Fidesz helyreállítja a jogállamot Magyarországon - áll a közleményben.

Ez a maffiázás azért is érdekes, mert az aranykonvoj-ügyben érintett ukrán pénz- és aranyszállítmány rendszeresen, a magyar hatóságok tudtával haladt át Magyarországon 2022 óta. Annyira nem maffiatevékenységről volt szó, hogy az értékes szállítmány fegyveres biztosítására az ukrán fél korábban szerződést kötött a Pintér Sándor irányította rendőrséggel, ami az akció idején is érvényben volt. Az akció előtti alkalmakkor ezért Pintér rendőrei biztosították azt a szállítmányt, amit a volt belügyminiszter párja most maffiapénznek nevez.