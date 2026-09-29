Máris elbocsátottak egy helyettes államtitkárt a szociális és családügyi tárcától

„Javaslatomra a miniszterelnök 2026. szeptember 30-i hatállyal felmentette tisztségéből a jelenlegi helyettes államtitkárt, miután megszűnt iránta a vezetői bizalmam. Utódja már ezen a héten megkezdi munkáját a minisztériumban”

– közölte Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hétfő esti Facebook-posztjában, egyben jelezve, hogy „új kolléga érkezik a Szociális és Családügyi Minisztériumba: hamarosan új helyettes államtitkár felel a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért”.

A posztot július óta Galambos Katalin töltötte be, de hogy a miniszternek mi miatt szűnt meg a bizalma vele szemben, azt nem részletezte bejegyzésében.

Galambos Katalin Fotó: Facebook

Galambosról júliusban még azt írta, „az elmúlt húsz évben azért dolgozott, hogy a fogyatékossággal élő emberek társadalmi részvétele, önálló életvitele és önrendelkezése egyre határozottabban, erősebben valósuljon meg. Gyógypedagógusként és munkavállalási tanácsadóként a közoktatásban, a közigazgatásban, szociális intézménynél, kutatóintézetben és a felsőoktatásban szerzett tapasztalatokat. Véleménye szerint a politika és a társadalom céljai csak együtt valósíthatók meg, mert elválaszthatatlanul összefonódnak.”