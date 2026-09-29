Oroszország jövőre 27 százalékkal növeli a katonai kiadásait

Oroszország 2027-ben 17 100 milliárd rubelt (nagyjából 66 ezer milliárd forintot) tervez védelmi célokra fordítani, Ez mintegy 27 százalékkal haladja meg az eredetileg tervezett 13 500 milliárd rubelt, és a legmagasabb összeg az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta – derül ki a Reuters által megismert orosz kormányzati dokumentumokból.

A teljes védelmi kiadás összege a következő három évben eléri az 50 ezer milliárd rubelt. Összehasonlításként: a Putyin-kormányzat 2026-ra eredetileg 12 100 milliárd rubel védelmi kiadást tervezett. Hogy ténylegesen mennyit költöttek erre, az titkos, illetve bizonyos katonai kiadások a költségvetés más tételeiben is megjelenhetnek, írja a hírügynökség.

A dokumentumokból az is kiderül, hogy a kormány a korábbi 1,6 százalékról 3,2 százalékra emelte a 2026-os GDP-arányos költségvetési hiányra vonatkozó előrejelzését. Idén az orosz állam kiadásai várhatóan 13,2 százalékkal nőnek.

A kormány a tervek szerint október 1-jéig nyújtja be a költségvetési tervezetet a parlamentnek. A múlt héten új adóemelési terveket jelentettek be 2027-re a növekvő hiány finanszírozása érdekében. A dokumentumok szerint a fémipari és bányászati vállalatokra kivetett extraprofitadó évente mintegy 200 milliárd rubel bevételt hozhat.

A kormány emellett 26 százalékkal, 5000 milliárd rubelre növelte a nettó hitelfelvételi tervét, míg az olaj- és gázipari bevételekre vonatkozó becslését a korábbi 8,9 billió rubelről 7,6 billió rubelre csökkentette.