Tarr Zoltán mentesítette Kiss-B. Attila Operettszínház-főigazgatót a munkavégzés alól

„Számtalan panasz érkezett az Operettszínház munkavállalóitól, ezért a mai napon elrendeltem az intézmény szakmai és etikai belső vizsgálatát. Ezzel egyidőben a vizsgálat idejére mentesítettem az Operett főigazgatóját a munkavégzés alól”

– közölte egy Facebook-bejegyzésben Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

A témában kiküldött sajtóközlemény szerint a döntést az indokolja, hogy „az elmúlt időszakban számos munkavállalói panasz és szakmai jelzés érkezett a minisztériumhoz az intézmény működésével kapcsolatban. A bejelentések áttekintését követően a minisztérium fenntartóként indokoltnak tartja a felmerült problémák objektív és részletes kivizsgálását”. Ehhez hozzáteszik, hogy „a vizsgálat pártatlan, alapos és zavartalan lefolytatásának biztosítása érdekében Kiss-Balbinát Atilla Istvánt, a Budapesti Operettszínház főigazgatóját a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 55. § (5) bekezdése alapján a vizsgálat idejére mentesítik a munkavégzési kötelezettség alól”.

Egyben közölték azt is, hogy „a Budapesti Operettszínház működése a vizsgálat alatt is folyamatos marad, a társulat munkájának, az intézmény napi működésének és a közönség felé vállalt kötelezettségeinek teljesítését a fenntartó biztosítja. A minisztérium a vizsgálat lezárását követően annak lényeges megállapításairól és az ezek alapján szükségessé váló intézkedésekről tájékoztatni fogja a nyilvánosságot”.

A Budapesti Operettszínház dolgozói szeptember 21-én tartottak titkos társulati ülést, amin azokat a kérdéseket beszélték át, amikre egyelőre sem a színház jelenlegi vezetésétől, sem az új kulturális kormányzattól nem kaptak választ. A társulat tagjai nem sokkal előtte jelentették be, hogy nem vesznek részt az Operett Forgatagon, és szolidaritásukat fejezik ki a színház vezetése ellen tiltakozók iránt.

Az Operettszínház igazgatója, Kiss-B. Atilla korábban úgy nyilatkozott, a társulatnak csak egy szűk része elégedetlenkedik, pedig a vezetőségnek címzett nyílt levelet már nyáron több mint ötven dolgozó aláírta.

A Telexnek napokkal ezelőtt nyilatkozó Vásári Mónika Jászai Mari-díjas színésznő azt mondta, hogy az Orbán János Dénesnek (OJD) kifizetett százmilliók csak katalizálták tiltakozásaikat, valójában már jóval korábban, a 2023-as igazgatóválasztásnál jelezték elégedetlenségüket az akkori kormányzatnak azzal, hogy a tagságuk több mint kétharmada az igazgatói posztot öt év után újra megpályázó Kiss-B. Atilla ellen szavazott. Ennek ellenére Kiss-B. újra megkapta az Operettszínház igazgatói posztját.