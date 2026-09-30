Garancsi István lemondott a természetjáró szövetség elnöki pozíciójáról

A Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) teljes elnöksége lemondott a szervezet szeptember 21-ei ülésén. Garancsi István elnök és Seregi János alelnök mellett a hét elnökségi tag is visszaadta a mandátumát.

Az MTSZ közleménye szerint a tisztújítást november 7-ére tűzték ki, addig a szövetség alkalmazottai és önkéntesei látják el az operatív feladatokat az igazgató vezetésével. Az elnöknek ugyanis nincs ügyvezetői jogköre.

Az MTSZ-t 2012 óta vezető Garancsi István a szövetség tagsága előtt szeptember 26-án, az MTSZ Dobogókőn megtartott éves rendezvényén, a Természetjárók Napján jelentette be a lemondását.

Garancsi István és Orbán Viktor 2015-ben Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A Forbes 2026-os listája alapján 271,9 milliárd forintra becsült vagyonával Garancsi az ország 10. leggazdagabb embere. A Videoton FC volt tulajdonosa az egyik leghíresebb NER-es vállalkozó, legismertebb cége a Hungaroring felújításában is aktív Market Építő Zrt., de a kaszinókat üzemeltető LVC Diamond Játékkaszinó Kft. is az övé.