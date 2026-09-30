Itt a NER utolsó évének milliárdoslistája

PÉNZ

A Forbes listája szerint továbbra is Mészáros Lőrinc a leggazdagabb, az első ötben ott van Szijj László és Csányi Sándor is, de ki tudja, mit hoz a jövő.

„A történelmi időkhöz történelmi lista dukál. Idén először nem az ötven, hanem a száz leggazdagabb magyart mutatjuk be, NER-skálán ábrázolva kapcsolati és milliárdokban mérhető tőkéjüket” – írja a Forbes leggazdagabb magyarokat összeszedő listájáról, hozzátéve, hogy a top 100 becsült összvagyon már a tizenhárom billió forintot közelíti.

Miután a tavalyi, vagyis a legutóbbi lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolókból dolgoztak, így ahogy azt a Forbes is jelzi, „az elszámoltatás szele még nem csapta meg radikálisan az élmezőnyt”, de az április választások óta elindult felülvizsgálatok, eljárások, zuhanó részvényárfolyamok és a vagyonvisszaszerzési hivatal felállása „mind azt mutatják, hogy új játék kezdődik a magyar üzleti világban”.

De nézzük az első öt helyezettet:

  1. Mészáros Lőrinc (és családja) – Vagyon: 1785,7 milliárd forint
  2. Csányi Sándor – Vagyon: 649,7 milliárd forint
  3. Felcsuti Zsolt – Vagyon: 587,6 milliárd forint
  4. Veres Tibor – Vagyon: 567,7 milliárd forint
  5. Szíjj László – Vagyon: 530,6 milliárd forint

Mészáros Lőrinc meg tudta tartani a lista első helyét, de soha nem volt eddig ilyen alacsony az összvagyonához mért becsült növekmény – csupán 39 milliárd forint.

A szeptember 17-én őrizetbe vett, majd letartóztatott Jellinek Dániel, az Indotek Group tulajdonosa hetedik helyen végzett, összesen 314,1 milliárd forintos becsült vagyonnal. Jellinek volt felesége, Hermann Kamilla a 60. helyre került, 59,8 milliárd forintos becsült vagyonnal.

10. helyen végzett 271,9 milliárd forintos becsült vagyonnal Garancsi István, a Market Építő Zrt. és a Las Vegas-kaszinók tulajdonosa, a 11. helyen pedig Jászai Gellért, az Orbán-kormányhoz köthető 4iG vezetője, 254 milliárd forint becsült vagyonnal. Nem sokkal mögöttük végzett Tiborcz István, Orbán Viktor veje, 185,6 milliárd forint becsült vagyonnal. A választás után könnyeket hullajtó Balásy Gyula a 39. helyen áll 91 milliárd forint becsült vagyonnal, és miután idén az első száz leggazdagabbat listázta a Forbes, felkerült végre Habony Árpád is, aki az 52. helyen végzett. Schmidt Mária a 62. helyen zárt 57 milliárd forint becsült vagyonnal, Szalay-Bobrovniczky Kristóf volt honvédelmi miniszter pedig a 74. helyre fért fel 37 milliárd forintos becsült vagyonnal.

Ahogy a Forbes írja, „a NER-közeli vállalkozóknak rövid távon a korábban hosszú évtizedekre kiosztott állami koncessziók elvétele jelenthet majd komoly fejtörést, ugyanakkor sok szektorban nem látni, hogy a NER évei alatt kiépült csókos cégcsoportokat ki válthatná le, ahogy az sem egyértelmű, hogy az iparági kapacitásokat leuraló szereplők hogyan tudnak majd helytállni az igazi versenyben. Az Orbán-rendszerben létrejött cégcsoportoknak komoly finanszírozási igénye is van, márpedig a Magyar-kormánytól aligha várhatnak újabb kedvezményes hiteleket, kötvényprogramot vagy zsíros megrendeléseket. Minden bizonnyal sok szereplő a legjobb évét zárta a Forbes- listán”.

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