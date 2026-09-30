Kész horror, amit a Duna művel, a hét végén –8 centi lehet a vízállás Budapestnél, tovább dőlnek a rekordok

A folyamatos aszály és a csapadékszegény időjárás következtében a Duna vízszintje kisebb átmeneti emelkedésektől eltekintve folyamatosan csökken – írja az Időkép –, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakembereinek előrejelzése szerint a vízállás a fővárosban a –8 centiméteres szintet is elérheti a hét végén. Ez természetesen abszolút rekord lesz, immár a sokadik az idén.

A Duna vízállása július végén döntötte meg a 2018-as 33 centis rekordot, majd az augusztusban is folytatódó aszály következtében – az ingadozások ellenére – szeptember 9-én elérte a 0 centimétert, és most a mínuszok is kilátásban vannak.

Dunai vízállás 2026. augusztus elején Fotó: Németh Dániel/444

A jó hír az, hogy Pakson az előrejelzések szerint várhatóan „csak” –113 centiméterig apad a Duna, itt az augusztusban megépült fenékküszöb miatt a korábbi –140 centiméteres rekord nincs veszélyben.

Az Időkép felhívja a figyelmet: a helyzet súlyosságát fokozza, hogy a folyó vízgyűjtő területein, különösen az Alpokban és a felsőbb szakaszokon továbbra sem várható olyan csapadék, ami érdemben fokozhatná a vízhozamot.