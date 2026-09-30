Magyar Péter fontos stratégiai kérdésekben készül egykettőre megállapodni Karácsony Gergely budapesti főpolgármesterrel

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Holnap délután hosszú idő után újra összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, jelentette be szerda esti fb-bejegyzésében Magyar Péter. A miniszterelnök előrevetítette: „Fontos stratégiai kérdésekben állapodunk meg főpolgármester úrral Budapest és az egész ország érdekében.” A bejegyzésbe beleapplikált felsorolás szerint nagyszabású területek sokaságát érintik majd Karácsony Gergellyel, éspedig:

  • közlekedés,
  • költségvetés,
  • fejlesztések,
  • fürdők,
  • Duna.

Magyar azt írta: „Az utóbbi 7-8 évben a kormány szándékosan elnyomta, kizsigerelte Budapestet. Ennek mostantól vége.” Sőt: „Budapest minden magyaré. Budapest sokkal többet érdemel. A főváros valódi fejlődésének alapja a kormány és a fővárosi vezetés korrekt együttműködése.”

Fotó: Magyar Péter fb-oldala
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