„A múzeumokról ott kell dönteni, ahol a gyűjtemény, a tudás és a felelősség van: magukban az intézményekben” – írja Tarr Zoltán kultúráért felelős miniszter Facebook-bejegyzésében, amiben közölte, megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központot „és 2027. január 1-jével az érintett intézmények visszakapják jogi és szakmai önállóságukat”, vagyis a döntések is visszakerülnek hozzájuk.

Tarr mindezt azután jelentette be, hogy találkozott az ország múzeumainak vezetőivel az Országos Közgyűjtemények Szövetségének konferenciáján.

A kultúráért felelős miniszter úgy fogalmazott, terveik szerint rendbe teszik a múzeumi rendszer működését: „kiszámíthatóbb finanszírozáson, nyilvános és politikamentes vezetői pályázatokon, erősebb nemzetközi együttműködésen és a méltatlan bérek rendezésén dolgozunk. A részleteket azokkal együtt alakítjuk ki, akik nap mint nap működtetik a múzeumokat”.