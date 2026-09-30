Netanjahu: „Elismerésemet fejezem ki a hősöknek, akik rendkívüli lélekjelenlétről és bátorságról tettek tanúbizonyságot”

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök közlése szerint valóban késelés történt a FlyDubai légitársaság Dubajból Tel-Avivba tartó járatán. Az egyik pilóta megsebesítette a másikat, majd megpróbálta földbe állítani a gépet. Miután a repülő végül leszállt a szaúd-arábiai Tabuk repülőterén, a gyanúsítottat őrizetbe vették, és a helyi hatóságok megkezdték a kihallgatását.

Netanjahu megerősítette, hogy az egyik utasnak a késelés után egy légiutas-kísérővel sikerült bejutnia a pilótafülkébe, ahol közös erővel ártalmatlanították a gyanúsítottat. A gépet a személyzet egy másik tagja stabilizálta, majd le is szállt vele. „Elismerésemet fejezem ki a hősöknek, akik rendkívüli lélekjelenlétről és bátorságról tettek tanúbizonyságot” – közölte az izraeli kormányfő.

Israel Katz izraeli védelmi miniszter az incidenst dzsihádista terrorkísérletnek nevezte, és ugyancsak elismerését fejezte ki az utasoknak, akiknek sikerült megakadályozniuk a cselekményt.

A Dubaj–Tel-Aviv járat utasai a szaúd-arábiai Tabukban, 2026. szeptember 30-án Fotó: JACK GUEZ/AFP

Nyilatkozatot adott ki a légitársaság is, ebben az áll, hogy a repülőt „a fedélzeten tartózkodó szolgálaton kívüli FlyDubai-személyzet sikeresen biztosította”, majd Tabuk repülőterére irányították át, ahol biztonságosan leszálltak. Minden utas és a személyzet minden tagja biztonságban van, közölte a társaság. A FlyDubai két cseregépet küldött Tabukba, hogy átvegyék az utasokat és a személyzetet.

Mint korábban megírtuk, a Flightradar adatai szerint a Tel-Avivba tartó gép két órával a felszállása után két perc alatt 17 ezer lábnyit zuhant Szaúd-Arábia felett. Tíz perccel később vészjelzést adtak le a gépről, majd a rendelkezésre álló adatok szerint a Tabukba tartó út hátralévő részében is magasságingadozások voltak tapasztalhatók. A járat fedélzetén közel 180 utas tartózkodott.

Az izraeli Hárec már írt arról a nap folyamán, hogy hatóságok terrorcselekményként kezelik az esetet. (via BBC)