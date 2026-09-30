„Nézni szoktam a Légikatasztrófák című műsort” – mondta Netanjahunak a férfi, aki megakadályozta a FlyDubai-repülőgép földbe állítását

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök közös videót töltött fel a férfival, aki betört a FlyDubai légitársaság Dubajból Tel-Avivba tartó járatán a pilótafülkébe, és megakadályozta a repülőgép földbe állítását.

Netanjahu hősnek nevezte Janív Hajúnt, aki azt mondta, a megkéselt pilóta nagyon közel volt a pilótafülke ajtajához, így nehezen tudták azt kinyitni, de a sebesült segített nekik. Miután Hajún belépett a fülkébe, a támadót a műszerfalnál találta. Ekkor fojtófogással megragadta és elkezdte kifelé húzni a fülkéből. Közben hátrakiabált a társainak, akik segítettek ártalmatlanítani a támadót.

Hajún azt mondta Netanjahunak, hogy ezután meghúzta a repülőgép vezérlőkarját. Amikor a miniszterelnök visszakérdezett, hogy jól hallja-e a, a férfi azt válaszolta, nézni szokta a Légikatasztrófák című műsort.

Az izraeli hatóságok nem sokkal később azonosították a megkéselt pilótát, az indiai Smit Machhart. Netanjahu „rendkívüli bátorságról” tanúbizonyságot tevő „igazi hősként” jellemezte a férfit. Azt írta, a pilóta a súlyos sérülése ellenére visszavágott, ellenállt, kinyitotta a pilótafülke ajtaját, lehetővé téve az utasok és a személyzet számára, hogy legyűrjék a támadót.

A Dubaj–Tel-Aviv járat másodpilótája útközben megkéselte társát, majd megpróbálta a földbe állítani a gépet, ezt azonban az utasok – köztük Janív Hajún – közös erővel megakadályozták. Az izraeli kormány dzsihádista terrorkísérletnek minősítette a történteket.

Mint korábban megírtuk, a Flightradar adatai szerint a Tel-Avivba tartó gép két órával a felszállása után két perc alatt 17 ezer lábnyit zuhant Szaúd-Arábia felett. Tíz perccel később vészjelzést adtak le a gépről, majd a rendelkezésre álló adatok szerint a Tabukba tartó út hátralévő részében is magasságingadozások voltak tapasztalhatók. A járat fedélzetén közel 180 utas tartózkodott.

Az izraeli Hárec már írt arról a nap folyamán, hogy hatóságok terrorcselekményként kezelik az esetet. Miután a repülő végül leszállt Tabuk repülőterén, a gyanúsítottat őrizetbe vették, és a helyi hatóságok megkezdték a kihallgatását. (via BBC)