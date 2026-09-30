Nőt nevezett ki miniszterelnöknek a marokkói király

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VI. Mohammed marokkói király az ország történetében első alkalommal nevezett ki nőt miniszterelnöknek. Az uralkodó kedden a szeptember 23-i választásokon győztes balközép Autenticitás és Modernitás Pártját (PAM) vezető Fatima ez-Zahra el-Manszúrit kérte fel kormányalakításra.

Ezzel ő lett az arab világban a második nő, aki kormányt vezet, a tunéziai Najla Bouden után.

A győzelmi sajtótájékoztatón el-Manszúrit arról kérdezték, hogy szükség lesz-e változtatásokra annak érdekében, hogy ő is részt vehessen a király által is látogatott muszlim vallási szertartásokon, ahol a férfiak és a nők külön imádkoznak. A kérdésre nem válaszolt közvetlenül, helyette a királyt magasztalta mint az ország „legnagyobb nőjogi szószólóját”. „Őfelsége a bölcsesség megtestesítője… Ha rám bízzák a kormányfői tisztséget, az nagy megtiszteltetés lesz számomra” – mondta.

Az ország alkotmánya szerint a király a kormányfőt a parlament legerősebb frakciójának soraiból nevezi ki. A király másik opciója a kormány vezetésére az ország labdarúgó-szövetségének elnöke, Fouzi Lekjaa volt, aki ugyanazon párt egyik vezető politikusa.

Őfelsége és miniszterelnöke Fotó: DRISS BEN MALEK/AFP

Kampánya során a győztes párt egymillió új munkahelyet ígért a súlyos munkanélküliséggel küzdő országnak, valamint az egészségügyi ellátást javítását és béremelést is kilátásba helyezett.

A jogász végzettségű Manszúri, aki a leköszönő kormányban lakásépítési miniszter volt, és korábban Marrákes polgármestere, most koalíciós partnereket keres a kormányzáshoz. A PAM ugyanis csak 97 helyet szerzett a 395 tagú törvényhozásban. A párt eddigi koalíciós partnere, a Nemzeti Függetlenek Szövetsége (RNI) 66 helyet szerzett, míg a konzervatív-monarchista Isztiklál 65-öt. Ugyan a választási kampány során a PAM kizárta a további együttműködést az RNI-vel, Manszúri legutóbbi nyilatkozataiban már kompromisszumkészebbnek mutatkozott.

Az új kormány hatalmas gazdasági és társadalmi kihívásokkal lesz kénytelen szembesülni. Felügyelnie kell a 20 milliárd dollár költségű, Spanyolországgal és Portugáliával közös, 2030-as labdarúgó-világbajnokságra való felkészülés utolsó szakaszát. Emellett a fiatalok is forronganak, ahogy azt júliusban a Spanyolországhoz tartozó Ceuta exklávéba irányuló tömeges határsértésben, valamint halálos kimenetelű tüntetésekben csúcsosodott ki.

VI. Mohammed az alkotmányos monarchiában messzemenő jogkörökkel rendelkezik, így egyebek között a kül- és biztonságpolitikában is. Az új miniszterelnök pártját, a PAM-ot 2008-ban a király egyik tanácsadója alapította, és a párt szekuláris irányultságú ellensúlyként szolgál az iszlamista Igazságosság és Fejlődés Pártjával (PJD) szemben. A PJD 54 mandátumot szerzett, és bejelentette, hogy ellenzékben marad. A választási részvétel - amely a választott intézményekbe vetett bizalom fontos mutatójának számít - körülbelül 38 százalékra esett vissza, szemben az öt évvel ezelőtti választáson mért mintegy 50 százalékkal. (BBC, MTI)