Nukleáris fegyvereket vetnének be az oroszok, ha a NATO megpróbálná elszigetelni a kalinyingrádi exklávét

Noha eddig szó sem volt róla, hogy a szövetségnek ilyen törekvései lennének, Moszkva a héten dokumentumban fejezte ki rosszallását amiatt, mert szerinte a kalinyingrádi exklávé elszigetelését fontolgatják a NATO-ban.

Oroszország nukleáris fegyvereket vetne be a NATO-országokkal szemben, ha a szövetség megpróbálná elszigetelni Kalinyingrádot, írták a jegyzékben. A Financial Timesnak a történteket ismerő források azt mondták, Moszkva az Észak-atlanti Szövetségnek megküldött szövegben azt a vádat fogalmazta meg, miszerint veszélyes és meggondolatlan kurzust visznek az exklávéval kapcsolatban. A nevük elhallgatását kérő tisztségviselők arról tájékoztatták a lapot, hogy az oroszok azt írták, magas a közvetlen konfliktus kitörésének a kockázata.

A NATO válaszul felelőtlen nukleáris retorikával vádolta Moszkvát, megjegyezve, semmilyen fenyegetést nem jelentenek sem Oroszországra, sem az exklávéra nézve.

Svéd hadihajó a Balti Őrszem programban, 2025 februárjában Fotó: JOHAN NILSSON/AFP

Az oroszok állítják, a NATO katonai műveletekre készül a Lengyelország és Litvánia közé ékelődő Kalinyingráddal szemben, amit a szövetség térségbeli hadgyakorlataira és a Balti Őrszem küldetésre alapoztak. Az ilyen lépések a szövetség tagállamaiban található döntéshozatali központok elleni orosz csapásokhoz vezethetnek – figyelmeztettek.

„Megerősíthetem, hogy Oroszország nem hivatalos dokumentumot küldött a NATO-nak, mi pedig válaszoltunk rá, hangsúlyozva, hogy a védelmi szövetség, illetve cselekményeink vagy hadgyakorlataink egyike sem jelent kockázatot Oroszország egyetlen része számára sem” – mondta Allison Hart, a szövetség szóvivője. „Határozottan elítéljük az erőszakkal való fenyegetést, beleértve a felelőtlen nukleáris retorikát is” – tette hozzá, megjegyezve, semmi sem tántorítja el a NATO-t Ukrajna támogatásától. (Financial Times)