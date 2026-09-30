Nyilvánosságra hozzák Orbánék kormányüléseinek összefoglalóit

A következő hónapokban nyilvánosságra hozzuk az Orbán-kormányok üléseinek összefoglalóit, azok nemzetbiztonsági átvilágítása után. A magyar embereknek évek múltán is joga van megismerni egyes döntések hátterét – olvasható a kormányzat közleményében.
Elsőként a 2010-es kormányülések összefoglalóit teszik közzé; ezek hivatalos feljegyzések arról, milyen ügyekkel foglalkozott a második Orbán-kormány a megalakulása utáni első hónapokban.
A Magyar-kormány ezekből azt emeli ki, hogy az Orbán-kormány ekkor
intenzíven tárgyalta a magánnyugdíjpénztárak államosítását, de napirenden szerepelt az Alkotmánybíróság jogköreinek szűkítését érintő javaslat, valamint Balog Zoltán romaügyi stratégiája is.
A kormány aktívan foglalkozott a 2011-es EU-s elnökség előkészítésével és az ajkai vörösiszap-katasztrófával is. Hogy az évek során mennyit változtak egyes kormányzati prioritások, azt jól mutatja a december 22-i döntés a vörösiszap-katasztrófa kapcsán: „Soros György által meghatározott személy szavazati joggal helyet kap a Kármentő Bizottságban.”
Az augusztus 11-i kormányülés összefoglalójában pedig olvasható az az epizód, mikor a frissen köztársasági elnökké választott Schmitt Pál látogatása alkalmából a miniszterelnök kijelenti: „a köztársasági elnök nem ellensúly, hanem mind a köztársasági elnök, mind pedig a Kormány tagjai őrzik az Alkotmányt.”