Nyilvánosságra hozzák Orbánék kormányüléseinek összefoglalóit

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A következő hónapokban nyilvánosságra hozzuk az Orbán-kormányok üléseinek összefoglalóit, azok nemzetbiztonsági átvilágítása után. A magyar embereknek évek múltán is joga van megismerni egyes döntések hátterét – olvasható a kormányzat közleményében.

Elsőként a 2010-es kormányülések összefoglalóit teszik közzé; ezek hivatalos feljegyzések arról, milyen ügyekkel foglalkozott a második Orbán-kormány a megalakulása utáni első hónapokban.

A Magyar-kormány ezekből azt emeli ki, hogy az Orbán-kormány ekkor