Rákay Philip azt állítja, a sajtóból tudta meg, hogy a NAV nyomoz a Most vagy soha! állami támogatása miatt, de szerinte ő amúgy is csak kreatív producere volt a filmnek

Hétfőn derült ki, hogy nyomozást rendelt el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a 2024-es Most vagy soha! című film, egész pontosan az arra adott állami támogatás felhasználása miatt.

Rákay Philip 2024-ben bemutatott történelmi kalandfilmje a magyar filmgyártás történetének addigi legköltségesebb alkotása volt: a Nemzeti Filmintézet (NFI) 4,7 milliárd forintos állami támogatást ítélt neki oda, mely a filmgyártáshoz kapcsolódó 30 százalékos adókedvezménnyel együtt összesen 6,1 milliárd forintba került, de a hvg.hu szerint a költségek összesítésével már 7,022 milliárdos gyártási költséget kapott eredményként.

A hvg megkereste a nyomozás miatt Rákayt, aki közölte, hogy ő is csak a sajtóból értesült a nyomozásról, amúgy sem volt semmi köze a gyártási feladatokhoz, ő a kreatív producere volt a filmnek,

„A leghatározottabban visszautasítok ezért minden olyan állítást vagy sugalmazást, amely személyes felelősséget tulajdonít nekem a vizsgált állami támogatás felhasználásával kapcsolatban” – írta Rákay. Ezen a vonalon maradva: „A NAV hivatalos közlése még csak utalást sem tartalmazott arra vonatkozóan, hogy az eljárás az én személyes magatartásom miatt indult volna, vagy azt, hogy bármely döntésemmel a támogatás felhasználását befolyásoltam volna; a sajtóban megjelent cikkek alaptalanul sugallják ennek ellenkezőjét”.

Szerinte a Pilvax Film Korlátolt Felelősségű Társaság pályázta meg az állami támogatást, a cégben ő semmilyen szerepet nem töltött be, így az állami támogatás felhasználásáról született döntésekben sem vehetett részt.

Rákay közlése szerint a film 2021-es előkészítése óta folyamatosan vizsgálták, többek között a NAV is a film költségvetését, szerződéseit és kifizetéseit, de mindent rendben találtak.

A NER egyik presztízsfilmjeként kezelt Most vagy soha! témája Petőfi Sándor és a márciusi ifjak részvétele volt az 1848. március 15-i forradalomban. A forgatókönyvet Kis-Szabó Márk írta Rákay és Szente Vajk közreműködésével, a rendező Lóth Balázs volt. A filmre a nézettségi adatok szerint összesen 169 074 jegyet adtak el a mozikban, és 339 119 570 Ft bevételt termelt a jegypénztáraknál, de ebben benne vannak az iskolák, ahol kötelező program volt a megtekintése.