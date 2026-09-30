Ruszin-Szendi szerint 4 milliárd forint közpénzbe került Orbán Gáspár csádi missziója

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter Facebook-bejegyzésben adott tájékoztatást az Afrikába tervezett csádi misszió előkészítéséről, valamint Orbán Gáspár abban betöltött szerepéről.

A honvédelmi miniszter szerint a misszióhoz kapcsolódóan közel 4 milliárd forint közpénzt költöttek el.

„Hogy mire? Tudom a választ” – írja bejegyzésében Ruszin-Szendi, hozzátéve, hogy a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság tagjainak zárt ülésen beszámolt a részletekről. „Amikor ismertettem, hogy mi történt, és mire ment el ez a pénz, a bizottság tagjainak arcára döbbenet ült ki” – közölte, hozzátéve, hogy ennél többet a nyilvánosság előtt nem mondhat el. „Az információk egy része nemzetünk biztonsága érdekében nem lehet nyilvános.”

Annyit még elmondott, hogy a zárt ülésen ismertetett körülmények alapján az az álláspontja, hogy „Orbán Gáspár családi háttere olyan lehetőséget és állami támogatást biztosított számára, amely nélkül ez a program ebben a formában aligha valósulhatott volna meg”, és „csak a szerencsének köszönhetjük, hogy mindebből nem lett katasztrófa”.

„A misszió létrehozásáról ugyanakkor az Országgyűlés határozatot hozott, ahol jóváhagyta a több milliárdos költségek felhasználását. A határozattal megteremtett jogi felhatalmazás miatt az általam megismert körülmények alapján nincs olyan jogi lehetőségem, amelyre alapozva emiatt feljelentést tehetnék” – zárta Ruszin-Szendi.

Nemrég egy beszélgetés során foglaltuk össze, hogy felmérni is nehéz, mennyibe kerültek volna Orbán Gáspár csádi tervei, a 444 birtokába került hivatalos dokumentumokból pedig kiderül, hogy Orbán Gáspár nemcsak „összekötő” volt, ahogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf volt honvédelmi miniszter nagyvonalúan leírta, valójában az ő jóváhagyása nélkül semmi sem történhetett.