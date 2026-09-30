Tavasz óta nem tapasztalt intenzitással támadták az oroszok Ukrajna energetikai infrastruktúráját

Tavasz óta a legnagyobb intenzitású légitámadást intézte Oroszország az ukrán energia-infrastruktúra ellen szerdára virradóra, elsősorban Kijevet és a fővároshoz tartozó régiót lőtték, közölte Szerhij Koreckij miniszterelnök. A jelentések szerint országszerte legalább 6 ember meghalt, 33-an megsérültek. A DTEK energiaszolgáltató részéről közölték, a brutális kijevi éjszaka után mintegy 8 ezer lakás áramellátását sikerült helyreállítaniuk.

Az orosz védelmi minisztérium azt állította, a fő célpontjuk a Tripolszkij erőmű, Kijev első számú áramellátója volt.

Koreckij miniszterelnök a Telegram-csatornáján azt írta, az elmúlt hónapokban egyetlen nap sem telt el anélkül, hogy az agresszor ne támadta volna az energetikai létesítményeket, ám az előző fűtési szezon vége, azaz tavasz óta nem került sor ilyen mértékű támadásra.

Mindent elborító füst Kijev fölött 2026. szeptember 30-án Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tudomása szerint támadták a kritikus infrastruktúrát Zsitomir, Mikolajiv, Kirovohrad és Rivne megyékben is.

Az ukrán légvédelem közölte, az oroszok Cirkon, Onix és Iszkander típusú rakétákat, illetve közel kétszáz drónt vetettek be. Ezek közül 5 rakétát és 160 drónt sikerült ártalmatlanítani.

Ukrajnát ezekben a napokban érték el az első őszi fagyok, de az ország legtöbb térségében napközben még 20 fok körüli meleget mérnek. (BBC, Ukrajinszka Pravda)