Betörnek, nyomot hagynak, de nem visznek el semmit – furcsa bűncselekmény-sorozat nyugtalanítja a finn parlamenti képviselőket

Rendőrautó a finn parlament kertjében, Helsinkiben, 2025-ben. Fotó: ELSA PAAKKINEN/AFP

Ismeretlenek behatoltak több finn parlamenti képviselő otthonába, a furcsa bűncselekmény-sorozat miatt a rendőrség vizsgálatot indított.

Jussi Halla-aho, a finn parlament elnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy hivatala a múlt héten kapta az első bejelentéseket a feltételezett behatolásokról.

A tettesek semmit nem loptak el vagy rongáltak meg, de a behatolásuk nyomai láthatóak maradtak.

„Lehetséges, hogy a behatolás jeleit szándékosan hagyták olyan helyeken, ahol a lakók észrevehették őket” – mondta a házelnök. Az incidensek pontos számát nem ismeri, de biztos abban, hogy „jelentős számban fordultak elő”.

Petteri Orpo finn miniszterelnök a bejelentésre reagálva nem zárta ki, hogy egy másik ország is állhat a rejtélyes esetek mögött.

„Amennyiben így van, továbbra is azt üzenem annak az országnak, hogy az ilyen manőverek, akár Finnország destabilizálására, akár az Ukrajna melletti kiállás megingatására irányulnak, a várttal ellentétes hatást érnek el”

– mondta.

Alexander Stubb finn elnök „a demokrácia elleni támadásnak” nevezte az esetet. A rendőrségi közlemény szerint a nemzeti nyomozóirodával szorosan együttműködve vizsgálódnak az ügyben.