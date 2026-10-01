Letartóztatták Hankó Balázs egykori államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát

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Elrendelték az NKA-ügyben gyanúsított Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi államtitkárának letartóztatását – írja az MTI a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség nyilatkozata és sajtóértesülések alapján. Varga-Bajuszt az MTI tudósítója is látta a Kecskeméti Járásbíróságon, amint vezetőszáron kísérték.

Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Kovács Márton/MTI/MTVA

Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, korábbi kulturális és innovációs minisztert néhány órával korábban tartóztatták le ugyanezen ügyben. Varga-Bajuszt Hankóval együtt állították elő hétfő este.

Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője elmondta: a döntés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be, az ügyészség tudomásul vette a végzést. A fellebbezésről másodfokon a Kecskeméti Törvényszék büntetőtanácsa dönt.

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