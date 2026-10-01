Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, korábbi kulturális és innovációs minisztert letartóztatták

Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, korábbi kulturális és innovációs minisztert kora délután letartóztatták – közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtószóvivője az MTI-vel.

Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Hankót reggel rendőri kísérettel, bilincsben vezették be a Kecskeméti Járásbíróságra, ahol órákig várta, hogy döntsenek a letartóztatásáról.

„Az ügyészség nem engedte, hogy nyilatkozzak, ennyit a szólásszabadságról”

– kiabálta Hankó Balázs a Telex tudósítása szerint, miután kilépett a tárgyalóteremből, és a NAV munkatársai elvezették.

Letartóztatását az ügyészség kezdeményezte, hétfő este vették őrizetbe. Az eljárás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt folyik az NKA-ügyben.

Az ügyészség azért indítványozta a letartóztatást, mert a képviselőt sok év szabadságvesztés fenyegeti, ráadásul olyan kiterjedt kapcsolatrendszere van, ami miatt fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye is.

„Emellett a hosszabb időn keresztül szervezett, hierarchizált elkövetésre tekintettel megalapozottan lehet tartani az eljárás jogellenes befolyásolásától”.

A vele egy napon őrizetbe vett Seszták Miklóst már szerdán letartóztatták. Az NKA-ügy gyanúsítottjának körülményes útját a mentelmi jog felfüggesztésétől hétfő esti őrizetbe vételéig ebben a hosszabb cikkben foglaltuk össze.

Varga-Bajusz Veronika korábbi államtitkárt szintén meghallgatják a nap folyamán.