Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, korábbi kulturális és innovációs minisztert letartóztatták

Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, korábbi kulturális és innovációs minisztert kora délután letartóztatták – közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtószóvivője az MTI-vel.
Hankót reggel rendőri kísérettel, bilincsben vezették be a Kecskeméti Járásbíróságra, ahol órákig várta, hogy döntsenek a letartóztatásáról.
„Az ügyészség nem engedte, hogy nyilatkozzak, ennyit a szólásszabadságról”
– kiabálta Hankó Balázs a Telex tudósítása szerint, miután kilépett a tárgyalóteremből, és a NAV munkatársai elvezették.
Letartóztatását az ügyészség kezdeményezte, hétfő este vették őrizetbe. Az eljárás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt folyik az NKA-ügyben.
Az ügyészség azért indítványozta a letartóztatást, mert a képviselőt sok év szabadságvesztés fenyegeti, ráadásul olyan kiterjedt kapcsolatrendszere van, ami miatt fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye is.
„Emellett a hosszabb időn keresztül szervezett, hierarchizált elkövetésre tekintettel megalapozottan lehet tartani az eljárás jogellenes befolyásolásától”.
A vele egy napon őrizetbe vett Seszták Miklóst már szerdán letartóztatták. Az NKA-ügy gyanúsítottjának körülményes útját a mentelmi jog felfüggesztésétől hétfő esti őrizetbe vételéig ebben a hosszabb cikkben foglaltuk össze.
Varga-Bajusz Veronika korábbi államtitkárt szintén meghallgatják a nap folyamán.
139 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelést követhetett el, amit öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
Egy nap, két politikus, totális kommunikációs zűrzavar, börleszkbe illő jelenetek. És egy volt miniszterelnök, aki inkább elment meccset nézni.
Az NVVH azt írja: folytatják a megkezdett munkát, további nyomozati cselekmények várhatók. A védelem vitatta az őrizetbe vétel és az eljárás jogszerűségét.