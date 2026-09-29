RABszolút bábszínház: Seszták és Hankó bevonul

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Erősebb hétkezdést elképzelni is nehéz lenne: két volt minisztert is őrizetbe vettek. Hankó Balázs és Seszták Miklós bevonulása azonban nem is különbözhetett volna jobban egymástól.

Hevenyészett időrendben így történtek a dolgok:

SZÜNET

VÉGE FŐCÍM

Az ügyészség másnap közleményben tudatja, hogy Hankó Balázst is sikerült kihallgatni.

Bohózat, felsőfokon

Nagy meglepetés senkit sem érhetett azzal kapcsolatban, hogy mi fog történni szeptember 28-án hétfőn. Már csak azért sem, mert múlt hét óta lehetett tudni, hogy Hankó és Seszták terítékre kerül, amire aztán Magyar Péter miniszterelnök vasárnap este egy kis háborús hasonlattal (az a Fidesznek is mindig bejött) rá is erősített.

Innen nézve különösen érthetetlen, hogyan sikerült ennyire disszonánsan kezelnie a helyzetet a volt kormánypártoknak. Pedig a szándék megvolt: uralni a pillanatot, irányítani a figyelmet, alakítani a közhangulatot.

De sikerült?