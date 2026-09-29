sesztak_hanko_09_28

RABszolút bábszínház: Seszták és Hankó bevonul

POLITIKA

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Erősebb hétkezdést elképzelni is nehéz lenne: két volt minisztert is őrizetbe vettek. Hankó Balázs és Seszták Miklós bevonulása azonban nem is különbözhetett volna jobban egymástól.

Hevenyészett időrendben így történtek a dolgok:

  • 9 óra: Sajtótájékoztatót tart a Fidesz és a KDNP a Parlamentben. Kiállnak Hankó Balázs mellett, a „koncepciós” ülésre nem mennek be. Seszták Miklós jóformán szóba se kerül. Hankó elmondja: addig marad a Parlamentben, amíg ki nem derül, mi lesz az ügy folytatása.
  • 9 óra 30 perc: Hankó Balázs mentelmi jogát felfüggesztik.
  • 9 óra 45 perc: Seszták Miklós mentelmi jogát is felfüggesztik.
  • 10 óra: Seszták Miklós tök egyedül besündörög az ügyészségre.
  • 10 óra 30 perc: A Parlament kiadja Hankó és Seszták (meg Magyar Péter) mentelmi jogát.
  • 10 óra 45 perc: Seszták Miklóst őrizetbe veszik. Hankó a Parlamentben héderezik.

SZÜNET

  • 12 óra 30 perc: Hankó Balázs a Fidesz-frakció irodájában barátság karkötőket osztogat, miközben várja, hogy elvigyék. Nem viszik.
  • 14 óra után kicsivel: Bóka János aggódik, hogy rendőrök vannak a Parlamentben. Magyar Péter szerint nincsenek, pedig igény az lenne rájuk.
  • 15 óra: Életkép Hankó Balázzsal, aki továbbra is ugyanott várja, hogy valami történjen. Nem történik semmi.
  • 15 óra 30 perc: A rendőrség közleményben is kénytelen megismételni, hogy sem a Parlamentben, sem a Képviselői irodaházban, sem a Fidesz székházában nem intézkedik.
  • 19 óra 20 perc: Hankó Balázs megkapja az idézését. Még mindig a Parlamentben pocol.
  • 19 óra 45 perc: Forsthoffer Ágnes házelnök felszólítja Hankó Balázst, hogy ne tekintse menedéknek a Parlament épületét, és önként távozzon onnan.
  • 20 óra: Hankó Balázs elhagyja a Parlament épületét, önként. Csak éppen a sofőrje elfelejti megvárni. Aztán mégis visszamegy érte.
  • 20 óra 45 perc: Elkezdődik Belfastban az Észak-Írország–Magyarország futballmérkőzés.
  • 21 óra 30 perc: Hankó Balázst is őrizetbe veszik.

VÉGE FŐCÍM

Az ügyészség másnap közleményben tudatja, hogy Hankó Balázst is sikerült kihallgatni.

Bohózat, felsőfokon

Nagy meglepetés senkit sem érhetett azzal kapcsolatban, hogy mi fog történni szeptember 28-án hétfőn. Már csak azért sem, mert múlt hét óta lehetett tudni, hogy Hankó és Seszták terítékre kerül, amire aztán Magyar Péter miniszterelnök vasárnap este egy kis háborús hasonlattal (az a Fidesznek is mindig bejött) rá is erősített.

Innen nézve különösen érthetetlen, hogyan sikerült ennyire disszonánsan kezelnie a helyzetet a volt kormánypártoknak. Pedig a szándék megvolt: uralni a pillanatot, irányítani a figyelmet, alakítani a közhangulatot.

De sikerült?

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POLITIKA korrupció hankó balázs fidesz parlament Észak-Írország-Magyarország mérkőzés kdnp magyar péter Seszták Miklós orbán viktor mentelmi jog
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